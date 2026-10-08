Iz pakla ovisnosti do novog života: Splićanin će na Hrvatskom nadzemlju progovoriti o borbi s drogom

Hrvatsko će nadzemlje, u srijedu 21. listopada 2026. održati susret pod nazivom "IZ PODZEMLJA IZBAVLJEN".

Što to droga donosi nama, a što našim bližnjima? Postoji li lijek "protiv droge"? Postoje li dobre droge? Kako se izboriti sa ovisnostima i odnijeti pobjedu? Može li se "izvući" baš iz svake ovisnosti? Može li mi Bog pomoći da se riješim ovisnosti?

Na ova i na brojna druga pitanja odgovor će dati naš Splićo sa adresom u Međugorju, Goran Ćurković.

Program će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu s početkom u 20:30 sati (Ulica Zrinsko Frankopanska 19, Split).

"Budući da se radi o jako važnoj i intrigantnoj temi, vjerujemo da će biti jako poučno i interesantno te Vas pozivamo da dođete.

Na susretu će biti prikazani i dramski uratci iz radionice Hrvatskoga nadzemlja, a za glazbenu animaciju susreta zadužen je Papa Band iz Župe Gospe od Otoka u Solinu", pozivaju organizatori.