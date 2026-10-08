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Iz pakla ovisnosti do novog života: Splićanin će na Hrvatskom nadzemlju progovoriti o borbi s drogom

Može li se pobijediti svaka ovisnost i kakvu ulogu u oporavku ima vjera? Odgovore na ova i brojna druga pitanja donosi susret „Iz podzemlja izbavljen”, koji će se održati 21. listopada u Splitu. Uz svjedočanstvo Gorana Ćurkovića, posjetitelje očekuju dramski nastupi i glazbeni program
hrvatsko nadzemlje

Hrvatsko će nadzemlje, u srijedu 21. listopada 2026. održati susret pod nazivom "IZ PODZEMLJA IZBAVLJEN".

Što to droga donosi nama, a što našim bližnjima? Postoji li lijek "protiv droge"? Postoje li dobre droge? Kako se izboriti sa ovisnostima i odnijeti pobjedu? Može li se "izvući" baš iz svake ovisnosti? Može li mi Bog pomoći da se riješim ovisnosti?

Na ova i na brojna druga pitanja odgovor će dati naš Splićo sa adresom u Međugorju, Goran Ćurković.

Program će se održati u Velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu s početkom u 20:30 sati (Ulica Zrinsko Frankopanska 19, Split).

"Budući da se radi o jako važnoj i intrigantnoj temi, vjerujemo da će biti jako poučno i interesantno te Vas pozivamo da dođete.

Na susretu će biti prikazani i dramski uratci iz radionice Hrvatskoga nadzemlja, a za glazbenu animaciju susreta zadužen je Papa Band iz Župe Gospe od Otoka u Solinu", pozivaju organizatori. 

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