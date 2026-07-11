Iz općine Blato uputili apel: "Ne prilazite požarištima i ne širite neprovjerene informacije"

Na području općina Blato i Smokvica u tijeku je velika vatrogasna intervencija na više lokacija, izvijestila je Općina Blato.

U gašenju sudjeluju vatrogasci dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Blata, Smokvice, Korčule, Lumbarde i Vele Luke, uz pripadnike Civilne zaštite Općine Blato. U pomoć su uključeni i kanaderi, a očekuje se dolazak dodatnih vatrogasnih snaga iz ostatka Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz Općine pozivaju građane da ne prilaze požarištima i ne ometaju rad žurnih službi te da prate isključivo službene informacije i ne šire neprovjerene vijesti.

Zahvalili su vatrogascima, Civilnoj zaštiti i svim hitnim službama na njihovom angažmanu te poručili da će javnost pravodobno obavještavati o razvoju situacije.

Ukupno je angažirano 64 vatrogasca s 23 vozila, dok iz zraka djeluju tri kanadera CL-415.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović izjavio je da je stanje na Korčuli i dalje vrlo ozbiljno.

"Situacija na Korčuli je i dalje dosta teška. Dio snaga koje smo uputili s kopna već je na Korčuli i aktivno djeluju na požaru. Objekti za sada nisu ugroženi, ali moramo biti na velikom oprezu", poručio je Simović.