Iz objekta u izgradnji u Dalmaciji nestao alat: Policija otkrila tko stoji iza krađe

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom kojeg se sumnjiči za krađu alata u Pirovcu.

Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, osumnjičeni je 30. listopada iz pomoćnog objekta u izgradnji u Pirovcu otuđio alat u vlasništvu 28-godišnjaka.

Materijalna šteta procijenjena je na oko 450 eura.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 49-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.