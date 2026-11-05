Iz objekta u izgradnji u Dalmaciji nestao alat: Policija otkrila tko stoji iza krađe

Policijski službenici Policijske postaje Vodice dovršili su kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom kojeg se sumnjiči za krađu alata u Pirovcu.
Kako je izvijestila Policijska uprava šibensko-kninska, osumnjičeni je 30. listopada iz pomoćnog objekta u izgradnji u Pirovcu otuđio alat u vlasništvu 28-godišnjaka.
Materijalna šteta procijenjena je na oko 450 eura.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv 49-godišnjaka podnosi se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.
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