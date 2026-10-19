Iz Nizozemske stigla poruka nakon pritvaranja u Splitu: Navijači Ajaxa razvili golemi transparent...

Zanimljiva navijačka poruka stigla je ove nedjelje iz Nizozemske, svega nekoliko dana nakon europskog susreta Hajduka i Ajaxa na Poljudu. Na gostovanju amsterdamskog kluba kod Groningena, navijači Ajaxa razvili su veliki crni transparent na kojem je bijelim slovima pisalo „FREEDOM FOR ALL” (Sloboda za sve).

Fotografija s nizozemskog stadiona ubrzo se proširila društvenim mrežama, privukavši pozornost i među hrvatskim ljubiteljima nogometa.

Posebno je zanimljivo što na dijelu tribine s transparentom nisu bile istaknute uobičajene zastave i obilježja Ajaxovih navijačkih skupina. Umjesto njih dominirala je jedna, jasno vidljiva poruka.

Poruka solidarnosti s navijačima pritvorenima u Hrvatskoj

Transparent je izraz solidarnosti s Ajaxovim navijačima koji se nakon događaja u Splitu još nalaze u pritvoru u Hrvatskoj.

Podsjetimo, uoči utakmice Hajduka i Ajaxa 15. listopada u Splitu zabilježeno je više napetih situacija i sukoba navijačkih skupina. Policija je tijekom nekoliko dana privela veći broj osoba, a dio navijača zadržan je zbog daljnjeg postupanja nadležnih tijela.

Utakmica na Poljudu završila je velikom pobjedom Hajduka rezultatom 2:1, no događaji izvan terena nastavili su izazivati pozornost javnosti i nakon odlaska nizozemskih navijača.

Transparent u Groningenu pokazuje da zbivanja iz Splita i dalje odjekuju među Ajaxovim navijačima.

I Torcida na Poljudu istaknula poruku „Sloboda navijačima”

Zanimljivo je da je istoga dana, tijekom prvenstvene utakmice Hajduka i Varaždina na Poljudu, Torcida razvila transparent s natpisom „Sloboda navijačima”.

Tako su na dvama stadionima, u Splitu i Groningenu, navijači klubova koji su se samo nekoliko dana ranije susreli u europskom natjecanju istaknuli poruke sličnog sadržaja.