Iz Nadbiskupije u Banovinu: Poznato tko je nova pročelnica za kulturu Grada Splita

Silvana Burilović Crnov nova je pročelnica Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam Grada Splita, potvrđeno je iz Banovine za Dalmaciju Danas.

Grad Split posljednjih je tjedana proveo niz natječaja za popunjavanje pročelničkih mjesta, a imenovanjem Burilović Crnov popunjeno je i čelno mjesto jednog od važnijih upravnih odjela.

Osim po dugogodišnjem radu u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji, Burilović Crnov bila je poznata i po političkom angažmanu. Na parlamentarnim izborima 2020. godine bila je kandidatkinja za Hrvatski sabor u X. izbornoj jedinici na listi Domovinskog pokreta Miroslava Škore.

Na novoj dužnosti vodit će Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, koji je zadužen za upravljanje gradskim kulturnim ustanovama, očuvanje kulturne baštine te razvoj turističkih politika u Splitu.