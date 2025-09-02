Close Menu

Iz Ministarstva se oglasili o odlasku Moby Dree iz splitskog škvera

Iz Ministarstva naglašavaju da se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili

Prema Rješenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 18. kolovoza 2025., brod Moby Drea u utorak oko 18.30 sati napustio je luku posebne namjene, Brodosplit brodogradilište.

josip jurisic
Vlasnik broda, talijanska tvrtka Med Fuel S.r.l., prethodno je proveo pripremne radnje za organizaciju tegljenja, uključujući pregled i certifikaciju od strane ovlaštenog inspektora RINA-e, u skladu sa zahtjevima talijanske zastave broda. Nakon što su izdane potrebne svjedodžbe, Moby Drea je u teglju remorkera Protug 75 odvučen iz splitskog škvera.

Iz Ministarstva naglašavaju da se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili te da je cijeli postupak bio pod nadzorom Lučke kapetanije Split, zadužene za nadzor izvršenja Rješenja.

