Iz Ministarstva se oglasili o odlasku Moby Dree iz splitskog škvera

Prema Rješenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture od 18. kolovoza 2025., brod Moby Drea u utorak oko 18.30 sati napustio je luku posebne namjene, Brodosplit brodogradilište.

Vlasnik broda, talijanska tvrtka Med Fuel S.r.l., prethodno je proveo pripremne radnje za organizaciju tegljenja, uključujući pregled i certifikaciju od strane ovlaštenog inspektora RINA-e, u skladu sa zahtjevima talijanske zastave broda. Nakon što su izdane potrebne svjedodžbe, Moby Drea je u teglju remorkera Protug 75 odvučen iz splitskog škvera.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Iz Ministarstva naglašavaju da se radovi na uklanjanju panela s azbestom nisu provodili te da je cijeli postupak bio pod nadzorom Lučke kapetanije Split, zadužene za nadzor izvršenja Rješenja.