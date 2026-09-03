Iz malog Vrgorca krenuo je u svijet, a danas svijet dolazi u Vrgorac: Nevjerojatna priča Mate Svjetskog živi već 12 godina

Proputovao je oko 360 tisuća kilometara, obišao 70 država i pet kontinenata, a na putu proveo gotovo dva desetljeća. I sve to mnogo prije interneta, GPS-a, jeftinih avionskih karata i društvenih mreža. Mate Šimunović – Mate Svjetski bio je jedan od prvih hrvatskih globetrottera, a njegova nevjerojatna životna priča već dvanaest godina živi kroz festival koji u Vrgorac dovodi neke od najzanimljivijih domaćih, regionalnih i svjetskih putnika te pustolova.

Postoje priče koje zvuče kao scenarij za film. Priča o Mati Šimunoviću jedna je od njih.

Rođen 1900. godine u Stiljima kraj Vrgorca, Mate je 1928. krenuo na putovanje koje će trajati gotovo dva desetljeća. Pješice, biciklom i malom jedrilicom prolazio je kontinentima u vremenu kada su daleka putovanja za većinu ljudi bila gotovo nezamisliva. Na putu je proveo 19 godina, prešao oko 360.000 kilometara, prošao 70 država i pet kontinenata, a jedanaest godina društvo mu je pravio njegov pas simboličnog imena – Globus.

Sa svojih putovanja Mate nije donio samo uspomene. Ostavio je iza sebe stotine fotografija, putničke zapise i 26 dnevničkih bilježnica koje danas predstavljaju nevjerojatno svjedočanstvo jednog vremena, ali i čovjeka čija je potreba za upoznavanjem svijeta bila daleko ispred vremena u kojem je živio. Danas bi čovjek s takvom biografijom vjerojatno imao milijune pratitelja, vlastiti dokumentarni serijal i globalnu publiku. Mate se nakon svega vratio kući – u Vrgorac.

Više od 50 putopisaca i pustolova donijelo je svoje priče u Vrgorac

Festival Mate Svjetski više nije tek manifestacija nastala u čast jednog neobičnog Vrgorčanina. Kroz njegove programe prošlo je više od 50 istaknutih domaćih i regionalnih putopisaca, alpinista, istraživača, avanturista i svjetskih putnika, donoseći u Vrgorac priče s planinskih vrhova, oceana, pustinja, udaljenih zemalja i ekspedicija.

Festival je tijekom godina rastao i razvijao se, ali njegova je osnovna ideja ostala ista – čuvati nevjerojatnu priču Mate Svjetskog i kroz nju u Vrgorac dovoditi ljude koji svojim putovanjima, ekspedicijama i životnim iskustvima mogu inspirirati druge.

Nakon što je festival pokrenut kroz Turističku zajednicu Grada Vrgorca, organizaciju je preuzeo Centar za kulturu i baštinu Grada Vrgorca, na čelu s ravnateljicom Žanom Pervan-Odak, koja danas zajedno sa suradnicima nastavlja razvijati manifestaciju. Uz Centar, važnu ulogu i dalje ima Stipe Božić kao suorganizator i promotor festivala.

„Dvanaest godina festivala pokazalo nam je da jedna velika priča može krenuti i iz maloga grada. Mate je prije gotovo stotinu godina iz vrgorskog kraja otišao upoznati svijet, a mi danas kroz festival pokušavamo napraviti upravo suprotno – dovesti svijet u Vrgorac. U ovih dvanaest godina ugostili smo više od 50 iznimnih putopisaca, pustolova, alpinista i istraživača, ali ono što nam je jednako važno jest da Matinu priču prenosimo novim generacijama. Želimo da festival ostane mjesto susreta, znatiželje i inspiracije te da iz godine u godinu raste zajedno s Vrgorcem“, ističe Žana Pervan-Odak, ravnateljica Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca i organizatorica Festivala pustolova Mate Svjetski.

Stipe Božić je o Mati snimio dokumentarni film i pisao feljton, a zajedno s književnikom i urednikom Dragom Glamuzinom priredio je njegove autobiografske zapise objavljene u knjizi „Ja, Mate Svjetski“. Stipe Božić od početaka je jedan od njegovih ključnih ljudi – suorganizator, promotor i poveznica s pustolovnom i putničkom scenom. Njegovo iskustvo, ugled i poznanstva stečena tijekom desetljeća ekspedicija diljem svijeta pomogli su da jedan mali grad postane mjesto susreta ljudi čije su životne priče vezane uz najrazličitije dijelove planeta. Vrgorac možda jest malen grad, ali dva dana godišnje njegova se veličina ne mjeri brojem stanovnika Mjeri se kilometrima koje su njegovi gosti prošli, kontinentima koje su upoznali i pričama koje su donijeli sa sobom.

Vrgorac jest mali. Ali je velik.

Ovog petka i subote svijet ponovno stiže u Vrgorac Novo izdanje Festivala pustolova Mate Svjetski održava se 4. i 5. rujna u Parku 4. gardijske brigade – Pauci, a ovogodišnji program ponovno donosi potpuno različite pustolovine i perspektive. Festival u petak u 18 sati otvara dječja kazališna predstava „Put oko svijeta“ Produkcije Z.

Od 19:30 slijedi večernji program u kojem će učenici Srednje škole Tin Ujević predstaviti projekt „Mate Svjetski – prvi hrvatski globetroter“, a zatim ide predstavljanje upravo izašle knjige Antonija Jelčića „Planine u oceanima“. Jasen Boko donosi svoju putničku priču „Od Dnjepra do Dalmacije“, dok će Bruno Šimleša publiku povesti na Pacific Crest Trail i ispričati što znači provesti 135 dana i prijeći 4.482 kilometra američke divljine.

Program se nastavlja u subotu u 10 sati dječjom radionicom Jasena Boke „Zašto je dobro putovati: Djeca svijeta“. Subotnja večer od 20 sati donosi još dvije potpuno različite pustolovine. Ranko Dragičević govorit će o ekspediciji na Denali, dok Nikola Baraka i Hazen Audel, američki pustolov i televizijski autor poznat publici kroz serijale National Geographica, donose priču „Od afričkih safarija do kitova Norveške“. Od američke divljine i najvišeg vrha Sjeverne Amerike do Afrike, Norveške i putovanja kroz različite kulture – sve te priče ovoga vikenda imaju jednu zajedničku adresu.

Gotovo stotinu godina nakon što je Mate Šimunović iz vrgorskog kraja krenuo upoznavati svijet, njegova pustolovina tako se nastavlja na možda najljepši mogući način. Nekada je Mate iz Vrgorca krenuo prema svijetu. Danas, zahvaljujući festivalu koji nosi njegovo ime, svijet dolazi u Vrgorac. Festival pustolova Mate Svjetski održava se u petak i subotu, 4. i 5. rujna 2026., u Parku 4. gardijske brigade – Pauci u Vrgorcu. Ulaz na sve programe je slobodan. Vrgorac jest mali. Ali njegove su priče svjetske.