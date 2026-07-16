Iz male otočne škole do velikih rezultata: Visani briljirali na državnim natjecanjima

Na svečanosti održanoj 7. srpnja u Splitu Splitsko-dalmatinska županija uručila je Županova priznanja najuspješnijim učenicima i mentorima koji su tijekom školske godine 2025./2026. ostvarili zapažene rezultate na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja i struke. Priznanja je uručio župan Blaženko Boban, a svečanosti su nazočili nagrađeni učenici, njihovi mentori, ravnatelji škola i članovi obitelji.

Među ovogodišnjim dobitnicima bila je i Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo Vis, čiji su učenici i mentorice osvojili ukupno pet Županovih priznanja zahvaljujući iznimnim rezultatima ostvarenima na državnim natjecanjima.

Priznanja su primili učenici Franka Atlija, Kaja Cvitanović, Ava Grace Mandić MacNeill i Petar Vojković, zajedno sa svojim mentoricama Josipom Poduje i Antonijom Baržić. Ostvareni uspjesi obuhvaćaju državna natjecanja iz biologije i talijanskoga jezika, na kojima su učenici škole osvojili prva i druga mjesta.

Svečanosti je nazočio i ravnatelj škole Domagoj Pšeničnjak, koji je čestitao učenicima i mentoricama na postignutim rezultatima.

„Ovakva priznanja nisu samo potvrda izvrsnosti pojedinaca, nego i dokaz da predan rad, znanje i ustrajnost donose rezultate bez obzira na veličinu škole ili sredine iz koje učenici dolaze. Posebno me raduje što učenici naše male otočne škole iz godine u godinu potvrđuju da mogu ravnopravno konkurirati svojim vršnjacima iz cijele Hrvatske. Čestitam svim nagrađenim učenicima i njihovim mentoricama na uspjehu kojim su na najbolji način predstavili našu školu i otok Vis“, rekao je ravnatelj Domagoj Pšeničnjak.

Ovih pet Županovih priznanja još je jedna potvrda kvalitetnog rada učenika i nastavnika Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo te pokazatelj da se izvrsnost može graditi i u maloj otočnoj školi kada su znanje, trud i predanost na prvom mjestu