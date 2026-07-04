Iz Klisa krenuli na najveći izazov dosad: Sedmorica dalmatinskih motorista vozit će do krajnjih točaka Europe za oboljele od raka

Klis je ove subote bio polazišna točka humanitarnog projekta Bradata vožnja Extreme, pothvata koji posljednjih mjeseci okuplja motocikliste iz cijele Hrvatske oko zajedničkog cilja, prikupljanja pomoći za Županijsku ligu protiv raka i podizanja svijesti o važnosti prevencije malignih bolesti.

Sedam članova BMW MK Dalmacije krenuli su na put dug 12 tisuća kilometara. Ruta ih vodi od Klisa do Nordkappa u Norveškoj, najsjevernije točke Europe, zatim do Cabo da Roce pokraj Lisabona, najzapadnije europske točke, pa natrag u Klis.

Uz Željana Rakelu, u ovoj humanitarnoj misiji sudjeluju i njegove kolege – Borko Komesar, Kristijan Babić, Ivo Petričević, Pero Knez, Julio Peterfay i Aljoša Špec, a zajedno će tijekom putovanja prijeći gotovo 90 tisuća kilometara.

Klis nije odabran slučajno

Kliški Free Riders među prvim je moto klubovima koji su se ozbiljnije uključili u Bradatu vožnju Extreme i, kako ističu organizatori, pokrenuli pravu lavinu humanitarnih akcija na domaćoj moto sceni.

„Na ovaj način želimo im se prigodno odužiti. Danas na ovaj put krećemo iz Klisa uz blagoslov zaštitnika Klisa, svetog Roka, čija će ikona biti s nama cijelim putem. Plan i nada su vratiti je u Klis i završiti ovaj pothvat 18. srpnja dolaskom na drugi dan 5. Moto susreta Moto kluba Free Riders Klis na Kočinjem brdu, pri čemu sigurnost sudionika ove moto karavane ostaje na prvom mjestu. Nadamo se da ćemo u tome uspjeti. Ovim putem pozivam sve da nam se pridruže na Kočinjem brdu i daju svoj obol ovoj hvalevrijednoj akciji“, poručio je Željan Rakela.

Plan: 365 tisuća eura u 365 dana

Brojke najbolje govore o dosegu projekta „120 Bradata vožnja Extreme“. U prvih sedam mjeseci Rakela je prikupio više od 280 tisuća eura donacija te u 85 dana odvozio više od 66 tisuća kilometara. Konačni cilj je u 365 dana osigurati donacije u vrijednosti od 365 tisuća eura za Županijsku ligu protiv raka.

Podršku velikom putovanju dao je i predsjednik Moto kluba Free Riders Klis Mijo Smodlaka.

„Od trenutka kad smo čuli za akciju kolege Željana, kao klub odmah smo se uključili i, koliko čujemo, time motivirali i mnogo drugih moto klubova da se priključe. Koliko novca i koliko klubova nije ni bitno, bitno je da je od srca i za plemenit cilj. Bajkeri su oduvijek bili ljudi velikog srca te smo svime ovim još jednom to i potvrdili. Danas iz Klisa ispraćamo Željana i njegovu ekipu na još jedan veliki izazov. Neka ih čuva naš sveti Roko i blagoslov koji su danas primili od našeg župnika don Mira Šestana te neka nam se sretno vrate u Klis kako su i planirali“, rekao je Smodlaka.

Doček na Kočinjem brdu 18. srpnja

Ako sve prođe prema planu, sudionici Bradate vožnje Extreme u Klis će se vratiti 18. srpnja, kada će ih na Kočinjem brdu dočekati više od deset tisuća sudionika petog izdanja Moto susreta Klis. Manifestacija, koja iz godine u godinu okuplja sve više motociklista, ali i posjetitelja koji žele osjetiti dio atmosfere, otvara se dan ranije 17. srpnja. Organizatori, članovi Moto kluba Free Riders Klis i ove su godine pripremili bogat program, vrhunsku produkciju, hranu i piće, besplatan kamp za motoriste te brojne druge sadržaje.

Za glazbeni dio programa pobrinut će se T.B.F. i The KrisTINA's Show (Tina Turner Experience) s predgrupama, dok će u sklopu susreta biti organizirana i humanitarna lutrija čija je glavna nagrada motocikl Suzuki Intruder 1500.

Posjetitelji će tijekom susreta moći donirati sredstva za Županijsku ligu protiv raka na štandu Bradate vožnje Extreme i tako dati svoj doprinos humanitarnoj akciji koja je postala jedinstvena priča koja povezuje ljude velikog srca.