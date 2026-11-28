Putnici koji zbog kašnjenja vlaka na svoje odredište stignu znatno kasnije od predviđenog vremena imaju pravo tražiti povrat dijela novca koji su izdvojili za prijevoznu kartu. To je pravo propisano Uredbom Europske unije o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, a visina naknade ovisi o trajanju kašnjenja.

Za kašnjenje od 60 do 119 minuta putnici imaju pravo na naknadu u visini 25 posto cijene karte, dok za kašnjenje od 120 minuta ili više naknada iznosi 50 posto cijene karte. Međutim, postoji i ograničenje na koje putnici trebaju obratiti pozornost.

Kako navode iz HŽ Putničkog prijevoza, naknada se ne isplaćuje ako je njezin iznos manji od četiri eura. Primjerice, putnik koji je kartu platio 20 eura za kašnjenje od jednog sata može ostvariti naknadu od pet eura, a za kašnjenje od dva sata deset eura. S druge strane, putnik koji je kartu platio deset eura za kašnjenje od jednog sata neće dobiti naknadu jer bi ona iznosila svega 2,50 eura, piše Poslovni.

Pravo na povrat dijela novca zbog učestalih kašnjenja mogu ostvariti i vlasnici pretplatnih karata koji najmanje šest mjeseci neprekidno koriste uslugu. Zahtjev trebaju podnijeti u roku od 30 dana nakon isteka tog razdoblja.

Za ostvarivanje prava na naknadu potrebno je ispuniti odgovarajući obrazac te priložiti ovjerenu originalnu papirnatu kartu ili validiranu elektroničku kartu. Zahtjev se može predati na blagajni ili poslati poštom, dok korisnici elektroničkih karata dokumentaciju mogu poslati na adresu rh.ppzh@ejicamalker.

Naknada se isplaćuje u roku od 30 dana od podnošenja zahtjeva, a putnici umjesto novca mogu odabrati i vaučer za buduće putovanje.

Postoje, međutim, i zakonske iznimke. Putnik nema pravo na naknadu ako je za kašnjenje znao prije kupnje karte, a prijevoznik pod određenim uvjetima može biti oslobođen obveze isplate i zbog izvanrednih okolnosti, poput ekstremnih vremenskih uvjeta ili velikih prirodnih katastrofa.