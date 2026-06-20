Iz Gruža isplovio „Scarlet Lady“: Luksuzni mega-kruzer s porukom „Ke nova“ krenuo prema Kotoru

Iz dubrovačke luke Gruž večeras je isplovio "Scarlet Lady", tehnološki najnapredniji i vizualno najupečatljiviji mega-kruzer brodarske kompanije Virgin Voyages.

Ovaj ploveći hotel privukao je veliku pozornost prilikom isplovljavanja jer je ispisao stari dubrovački pozdrav s porukom na nadgrađu broda "Ke nova". Brod je isplovio večeras za Kotor-Crna Gora.

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Inače, kruzer je poseban jer ima svoje regule "Samo za odrasle". Za razliku od tradicionalnih kruzera, Scarlet Lady postavio je nova pravila igre. Najveća specifičnost ovog broda dugog 277 metara jest stroga politika „Adults Only“ – pristup je dopušten isključivo osobama starijima od 18 godina....