Iz garaže ukraden bicikl, policija pronašla osumnjičenu

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin dovršili su kriminalističko istraživanje u svezi imovinskog kaznenog djela, priopćila je policija.
Naime, 49-godišnju žensku osobu se sumnjiči da je 18./19. srpnja u Zadru, iz garaže na predjelu Dikla otuđila bicikl. Materijalnu štetu 34-godišnji vlasnik procijenio je na nekoliko stotina eura.
Protiv osumnjičene se zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.
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