Iz garaže ukraden bicikl, policija pronašla osumnjičenu

Policijski službenici Policijske postaje Zadar s ispostavom Nin dovršili su kriminalističko istraživanje u svezi imovinskog kaznenog djela, priopćila je policija.

Naime, 49-godišnju žensku osobu se sumnjiči da je 18./19. srpnja u Zadru, iz garaže na predjelu Dikla otuđila bicikl. Materijalnu štetu 34-godišnji vlasnik procijenio je na nekoliko stotina eura.

Protiv osumnjičene se zbog počinjenja kaznenog djela krađe podnosi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.