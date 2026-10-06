Iz Berlina stigle zbog Hrvatske, a nemaju karte. Ravno iz Podstrane u šlapama krenule prema Poljudu

Uoči utakmice Hrvatske i Španjolske na Poljudu Split je prepun navijača koji su stigli iz različitih dijelova Europe, a među njima su i Anja i Katarina iz Berlina. Njihova je priča nešto drugačija – na utakmicu su krenule bez ulaznica, praktički ravno s plaže i u šlapama, nadajući se da će ih ipak uspjeti pronaći pred stadionom.

U Hrvatsku su stigle na nagovor prijatelja Hrvata koji žive u Berlinu. Odmor provode u Podstrani, a kada su doznale da Hrvatska i Španjolska igraju na Poljudu, odlučile su potegnuti do Splita i pokušati ući na utakmicu.

„Prijatelj nam je Hrvat, živi u Berlinu. Rekao nam je: 'Idite na stadion'“, ispričale su nam.

I poslušale su ga. Iz Hvara su stigle u Split, a prema Poljudu krenule bez ulaznica. Karte još uvijek traže, raspituju se i, kako kažu, nadaju se da će im se posrećiti.

Da je odluka o odlasku na utakmicu bila prilično spontana, najbolje pokazuje njihov navijački „dress code“ – prema Poljudu su krenule u šlapama iz Podstrane.

Anja je pritom otkrila da navija za berlinski Union, a hrvatske boje očito su joj posebno drage.

A kada smo ih pitali kome večeras daju prednost, dvojbe nije bilo.

„Hrvatska!“, odgovorile su.

Iako su svjesne snage Španjolske, aktualnog svjetskog prvaka, dvije Berlinčanke večeras će biti na hrvatskoj strani. Ostaje im još samo jedan, ali poprilično važan zadatak – pronaći dvije ulaznice za Poljud.

Do tada obilaze stadion, „žicaju“ karte i, kako kažu, mole Boga da ih uspiju pronaći.