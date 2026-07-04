Iz automobila krali novčanike, računalo i tablet: Šteta iznosi nekoliko tisuća eura

Na području Policijske uprave zadarske tijekom proteklog dana evidentirane su dvije teške krađe i jedna krađa, dok je na cestama zabilježeno čak 15 prometnih nesreća. U jednoj od njih smrtno je stradala jedna osoba.

U petak, 3. srpnja, u Sukošanu je nepoznati počinitelj iz automobila u vlasništvu 34-godišnjakinje ukrao dva novčanika s novcem. Materijalna šteta procijenjena je na više stotina eura.

Policija istražuje i tešku krađu koja se dan ranije dogodila na zadarskom Poluotoku. Iz automobila kojim se koristi 35-godišnja državljanka Južne Koreje ukradeni su prijenosno računalo, tablet, novac i osobne stvari. Ukupna šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

Treća krađa zabilježena je u petak u Biogradu, gdje je nepoznati počinitelj ukrao električni romobil u vlasništvu maloljetne osobe. Vrijednost romobila procijenjena je na nekoliko stotina eura.

Protiv zasad nepoznatih počinitelja policija podnosi kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru te nastavlja provoditi izvide kako bi ih pronašla.

U istom razdoblju na području zadarske policijske uprave evidentirano je 15 prometnih nesreća. Jedna osoba smrtno je stradala, jedna je zadobila lake tjelesne ozljede, dok težina ozljeda još jedne osobe zasad nije utvrđena.