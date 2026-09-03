Iz Atlético Madrida u Hajduk: Evo što je Carlos Martín poručio navijačima

HNK Hajduk i Atlético Madrid postigli su dogovor o jednogodišnjoj posudbi 24-godišnjeg napadača Carlosa Martína. U Hajduku će Martín nositi dres s brojem 77, a treninzima će se priključiti u narednim danima.

Martín je izdanak Atléticove akademije, u koju je stigao još 2008. godine kao dijete. Za prvu momčad debitirao je u studenom 2021. protiv Osasune, a ukupno je upisao 9 nastupa. Najviše se istaknuo na posudbi u Mirandésu, gdje je u sezoni 2023./24. u drugoj španjolskoj ligi postigao 15 golova u 40 nastupa. Zatim je bio na posudbama u Alavésu te Rayu Vallecanu, a upisao je i četiri nastupa za španjolsku U21 reprezentaciju.

Osim igre u vrhu napada, može pokriti i obje krilne pozicije.

- Jako smo sretni što će se Carlos priključiti našoj momčadi i što smo doveli tako talentiranog i svestranog igrača. Carlos nam donosi različite opcije u napadačkoj liniji jer se podjednako dobro snalazi na poziciji krila i špice. S krilne pozicije, posebno s desne strane, može doći do izražaja svojom sposobnošću ubacivanja, inteligentnim kretanjem bez lopte i energijom. Njegova spremnost i sposobnost za presing, velik radni učinak i konstantno kretanje jako dobro se uklapaju u stil nogometa koji želimo igrati. Svestranost i profesionalan pristup također daju dodatne taktičke mogućnosti na napadačkim pozicijama. Vjerujemo da Carlos ima kvalitete da značajno doprinese našoj momčadi i jako smo sretni što je odlučio pridružiti se Hajduku. Veselimo se gledati ga na terenu i želimo mu puno uspjeha u našem dresu, kazao je Robert Graf, sportski direktor Hajduka.

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