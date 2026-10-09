Iz Altamure u Kaštela po nova iskustva i prijateljstva: Učenička razmjena traje već 13 godina

Dugogodišnje prijateljstvo između Kaštela i talijanske Altamure nastavlja se zahvaljujući učeničkoj razmjeni koja već 13 godina okuplja učenike i nastavnike dviju škola. Tim povodom talijanske goste primili su zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir i pročelnica Antonia Kljaić, a susret je bio prilika za isticanje važnosti međunarodne suradnje i upoznavanja različitih kultura.

U razmjeni sudjeluju Srednja škola Braća Radić i talijanska gimnazija „Federico II di Svevia”. Osim školskih aktivnosti, posebnu vrijednost ovog programa čini boravak učenika u obiteljima svojih vršnjaka, gdje iz prve ruke upoznaju svakodnevni život, običaje i kulturu zemlje domaćina.

Ravnateljica Srednje škole Braća Radić Marija Kezele naglasila je da se vrijednost projekta ne ogleda samo u obrazovnim sadržajima nego i u odnosima koji se razvijaju tijekom godina.

Prema njezinim riječima, dugogodišnja suradnja prerasla je u iskrena prijateljstva među učenicima i nastavnicima. Zajednički boravak u obiteljima omogućuje mladima da bolje razumiju jedni druge, razmjenjuju iskustva i razvijaju osjećaj gostoprimstva. Upravo kontinuitet susreta daje ovoj razmjeni posebnu važnost i poticaj je da se ona nastavi i u budućnosti.

Važnost takvih susreta istaknuo je i zamjenik gradonačelnika Antonio Budimir. Naglasio je da međunarodna poznanstva mladima otvaraju nove vidike, omogućuju upoznavanje drugih kultura i stvaraju uspomene koje ostaju i nakon školskih dana. Dodao je kako Kaštela, sa svojom bogatom poviješću i kulturnom baštinom, imaju mnogo toga za ponuditi svojim gostima.

Među učenicima koji borave u Kaštelima je i Enrico iz Altamure, kojemu je ovo prvi dolazak u Hrvatsku. Tijekom posjeta sudjelovao je u školskim aktivnostima i radionicama, a s ostalim učenicima imao je priliku upoznati različita mjesta i prirodne ljepote, među kojima je i Nacionalni park Krka.

Svoje oduševljenje iskustvom podijelio je istaknuvši koliko susreti s vršnjacima iz drugih zemalja mogu obogatiti mlade ljude. Upoznavanje nove kulture, zajedničko učenje i druženje, smatra, pomažu mladima da postanu otvoreniji i spremniji za izazove koji ih čekaju u odraslom životu.

„Volim Hrvatsku”, poručio je Enrico, sažimajući tako dojmove s boravka koji je za njega, kao i za ostale sudionike razmjene, prilika za nova poznanstva, iskustva i prijateljstva.