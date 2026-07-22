Ivoševićev udar na noćne klubove izostavljen je s dnevnog reda. Stanišić: "Možda mu je zaostala još poneka šifra za upad u sustav"

Prijedlog kojim bi se ograničilo noćno točenje alkoholnih pića u dijelu klubova u središtu Splita nije se našao na dnevnom redu nove sjednice Gradskog vijeća. Nezavisni gradski vijećnik s liste stranke Centar i bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević zbog toga se izravno obratio gradskim vijećnicima te im dostavio prijedlog odluke i izvješće o provedenom javnom savjetovanju.

Četrnaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Splita sazvana je za 29. srpnja u 9 sati. Među predloženim točkama nalazi se odluka o ograničenju prodaje alkoholnih pića u trgovinama, ali ne i Ivoševićev prijedlog koji se odnosi na usluživanje alkohola u noćnim klubovima.

Ivošević: "Iz meni nepoznatih razloga točka nije na dnevnom redu"

Ivošević tvrdi da su materijali koji se odnose na reguliranje točenja alkohola u klubovima gradskim službama predani tijekom jutra, prije dokumenata povezanih sa spomenicima. "Želim Vas informirati da su jutros službama predani svi materijali vezani za reguliranje točenja alkohola u onih nekoliko klubova koji su dominantni izvor nereda u staroj gradskoj jezgri u noćnim satima", poručio je vijećnicima.

Dodao je kako su materijali vezani za spomenike, prema njegovim riječima, usvojeni tek oko 15 sati, ali su se unatoč tome našli na dnevnom redu. "Unatoč tome što su materijali predani prije materijala vezanih za spomenike, koji su usvojeni tek danas oko 15 sati, iz meni nepoznatih razloga točka se nije našla na dnevnom redu koji smo upravo zaprimili", naveo je Ivošević. Vijećnicima je dostavio kompletan prijedlog odluke, zajedno s rezultatima javnog savjetovanja, te ih pozvao da podrže naknadno uvrštenje točke. "Nadam se da ćete podržati uvrštenje navedene točke kako bismo na istoj sjednici raspravili o ograničenjima vezanim za trgovine, kao i o ograničenjima vezanim za noćne klubove", zaključio je.

Stanišić: "Poslao nam je akt koji je sam izradio"

Kontaktirali smo predsjednika Gradskog vijeća Grada Splita Igora Stanišića, koji određuje prijedlog dnevnog reda sjednice. Kazao nam je kako je dnevni red usuglasio s gradonačelnikom Tomislavom Šutom te da Ivoševićev prijedlog nije stigao proučiti. "Gradonačelnik i ja smo usuglasili dnevni red. Danas je bila otprema materijala za sjednicu. Gospodinu Ivoševiću je možda zaostala još poneka šifra za upad u sustav pa je to vjerojatno doznao. Poslao nam je akt koji je sam izradio. Nisam ga stigao proučiti i nisam ga uvrstio u dnevni red", kazao nam je Stanišić.

Dodao je kako je Ivošević tijekom prethodnog mandata imao priliku uređivati pitanje radnog vremena ugostiteljskih objekata. "Gospodin je imao u svom mandatu priliku urediti radno vrijeme kako želi, ali sada građani žele da to radi netko drugi. I to je demokracija. Zatražio je dopunu dnevnog reda pa ćemo vidjeti što će se dogoditi", poručio je predsjednik Gradskog vijeća.

Ograničenje bi obuhvatilo šire središte Splita

Ivoševićev prijedlog predviđa izmjenu postojeće gradske odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata. Nova pravila odnosila bi se na objekte iz skupine "Barovi" koji ispunjavaju uvjete za rad noću.

Obuhvat odluke protezao bi se širim središtem Splita, od Obale kneza Branimira i Uvale Baluni, preko Trumbićeve obale, Šperuna, Matošićeve i okolnih ulica, sve do Vukovarske, Tolstojeve, Zagrebačke, Poljane kneza Trpimira i Gata svetog Duje. Nadzor bi provodili Državni inspektorat, policija i druga nadležna tijela, dok za provedbu odluke ne bi bilo potrebno izdvajati novac iz gradskog proračuna. U obrazloženju prijedloga podsjeća se da je Gradsko vijeće u srpnju 2024. pokušalo ograničiti radno vrijeme noćnih klubova u staroj gradskoj jezgri. Tu je odluku poslije ukinuo Visoki upravni sud, uz obrazloženje da je Gradsko vijeće prekoračilo ovlasti propisane Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti.

Novim prijedlogom ne bi se izravno skraćivalo radno vrijeme klubova, nego bi im se tijekom dijela noći ograničilo usluživanje alkoholnih pića. Kao glavni problemi u obrazloženju se navode uriniranje, povraćanje, fizički sukobi i vika tijekom noći, zbog čega je, prema predlagatelju, narušena kvaliteta života stanovnika stare gradske jezgre.

Građani tražili uključivanje Prime i Centrala

Javno savjetovanje o prijedlogu trajalo je od 28. ožujka do 27. travnja, a pristigla su ukupno tri obrasca s primjedbama i prijedlozima. Sudionici savjetovanja načelno su podržali nova pravila, ali su zatražili proširenje područja na kojem bi se ona primjenjivala. Jedna grupa građana zatražila je da se obuhvati i klub u kompleksu Prima, navodeći probleme s urinom i povraćanjem u okolici crkve Gospe od Zdravlja. Stanari Geta zatražili su i uključivanje kluba Central, tvrdeći da i on stvara probleme ljudima koji žive u središtu grada. Primjedbe o proširenju obuhvata prihvaćene su i ugrađene u konačni prijedlog.

O prijedlogu smo pisali još u ožujku

Podsjetimo, Dalmacija Danas još je u ožujku objavila da Ivošević priprema odluku kojom bi se ograničilo točenje alkohola u noćnim klubovima u središtu Splita nakon završetka rada ostalih ugostiteljskih objekata. Tada je poručio kako "dernek iza ponoći može, ali bez alkohola", dok su predstavnici klubova upozoravali da bi takva odluka mogla teško pogoditi njihovo poslovanje.

Hoće li se prijedlog ipak naknadno naći pred vijećnicima, ovisit će o tome hoće li Gradsko vijeće prihvatiti predloženu dopunu dnevnog reda.