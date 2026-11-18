Rasprava o troškovima koncerta Dina Merlina, najavljenog za 30. prosinca na splitskoj Rivi, ne jenjava. Nakon što je peticija kojom se traži preispitivanje organizacije koncerta prikupila više od 14.500 potpisa, oglasio se bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević.

U oštroj objavi na Facebooku prozvao je aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu, optužujući ga za neracionalno trošenje javnog novca.

„Niti nakon brojnih kritika građana i peticije koja u ovom trenutku broji više od 14.500 potpisa Tomislav Šuta ne odustaje od spaljivanja javnog novca već je danas objavio da spalionica novca nastavlja s radom”, napisao je Ivošević.

„U Baru 90.000, u Splitu 140.000 eura”

Posebno se osvrnuo na iznos honorara Dine Merlina, usporedivši troškove njegova nastupa u Splitu s koncertom u crnogorskom Baru.

Prema Ivoševićevim navodima, Merlinov nastup u Splitu stoji 140.000 eura, dok će za koncert u Baru, koji je najavljen samo dva dana poslije, biti izdvojeno 90.000 eura.

„Kao ‘vrhunski’ manager ugovorio je Dina Merlina za 55% veći iznos (140.000€) nego gradonačelnik Bara u Crnoj Gori svega dva dana kasnije (90.000€)”, poručio je bivši dogradonačelnik.

Podsjetimo, iz Grada Splita ranije su potvrdili da bruto autorski honorar Dine Merlina iznosi 140.000 eura, pri čemu će dio troška biti pokriven sponzorstvima. Također su naveli da ugovor za koncert još nije potpisan.

Osim pjevačeva honorara, Ivošević je kritizirao i troškove produkcije ovogodišnjeg programa na Rivi.

Kako navodi, prošlogodišnja produkcija stajala je 40.000 eura, dok bi ovogodišnja trebala dosegnuti 160.000 eura, što predstavlja povećanje od 300 posto.

„Kao da to nije bilo dosta, odlučio se i oko produkcije ponašati kao pijani miljarder s javnim novcem. Produkcija koja je prošle godine koštala 40.000€ ove godine penje se na 160.000€. Samo 300% više. Mašala”, zaključio je Ivošević.

Iz Grada Splita prethodno su objasnili da se troškovi produkcije i tehničke opreme odnose na oba koncerta na Rivi, 30. i 31. prosinca.

Peticija kojom se traži da se novac predviđen za Merlinov koncert usmjeri prema nabavi PET/CT uređaja za KBC Split u međuvremenu je, prema Ivoševićevim navodima, premašila 14.500 potpisa.

Gradska uprava ranije je poručila da će nabavu PET/CT uređaja, vrijednog oko tri milijuna eura, prema njezinim informacijama u cijelosti financirati Ministarstvo zdravstva.