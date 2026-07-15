Ivošević žestoko udario po HNK-u: "Peristil nisu uspjeli rasprodati, a govore da je ostalo tek nekoliko karata"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević kritizirao je upravu Hrvatskog narodnog kazališta Split zbog prodaje ulaznica za izvedbe Verdijeve opere "Don Carlo" na Peristilu.

Ivošević je na društvenim mrežama objavio podatke o broju prodanih ulaznica, ustvrdivši kako stvarni interes publike nije onakav kakvim ga, prema njegovim riječima, pokušava prikazati uprava splitskog HNK-a.

"Publika pokazuje stvarni interes"

"Kao što sam najavio, kad ode protokolarna parada, dolazi publika, a ona pokazuje stvarni interes za nečiji program", poručio je Ivošević.

Prema podacima koje je objavio, za sutrašnju izvedbu opere na Peristilu u prodaji je ostalo još 135 od ukupno 396 ulaznica. To bi značilo da 34 posto raspoloživih ulaznica nije prodano.

Ivošević je pritom prozvao upravu HNK Split zbog objave na službenoj internetskoj stranici kazališta.

"To nije spriječilo upravu HNK Split da na webu napiše 'Ostalo još samo nekoliko ulaznica' i time pokuša sakriti sramotu da niti Peristil nisu uspjeli rasprodati", napisao je.

Za treću izvedbu, tvrdi, prodano tek 28 posto ulaznica

Osvrnuo se i na prodaju ulaznica za treću izvedbu opere, koja bi se trebala održati za tri dana. Prema njegovim navodima, prodano je 111 od ukupno 396 karata, odnosno 28 posto.

"Ukupno je dan, odnosno tri dana prije izvedbi, prodano 372 od 792 karte. Nema što, borba za kartu više", ironično je dodao bivši dogradonačelnik.

Prozvao upravu zbog trošenja javnog novca

Ivošević je zatražio i odgovor na pitanje koliko je novca potrošeno na realizaciju opere koja, kako tvrdi, nije uspjela rasprodati ni jednu izvedbu na Peristilu bez protokolarnih i besplatnih ulaznica.

"Bit će zanimljivo čuti koliko je novca potrošeno na izvedbu opere koja ne može rasprodati jednu jedinu izvedbu na Peristilu bez protokolarnih gratis karata", poručio je.

Na kraju je iznio i tešku kritiku na račun upravljanja javnim novcem.

"Stotine tisuća eura javnog novca potrošene su na zadovoljavanje nečijeg ega, a poslije će se kukati kako nema novca. Čestitamo", zaključio je Ivošević.