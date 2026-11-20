Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ponovno je oštro kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu zbog troškova ovogodišnjeg Adventa u Splitu. U objavi na društvenim mrežama ustvrdio je da će ukupni troškovi adventskog programa, kada se pribroje izdaci gradskih tvrtki, ustanova i Turističke zajednice, premašiti dva milijuna eura. Posebno je problematizirao najam ugostiteljskih kućica na Prokurativama, za koji tvrdi da će tijekom četiri godine Grad stajati gotovo 123 tisuće eura više od njihove kupnje.

Uoči konferencije za medije koju je gradonačelnik Tomislav Šuta najavio za danas u 11 sati, bivši dogradonačelnik Bojan Ivošević objavio je novu kritiku troškova organizacije Adventa u Splitu. Ovoga puta u središtu njegove prozivke našli su se ukupni izdaci za adventski program, ali i cijena najma ugostiteljskih kućica.

Ivošević je objavu započeo oštrom porukom na račun splitskog gradonačelnika.

"Danas u 11:00h naš pijani milijarder Tomislav Šuta održat će konferenciju za medije na kojoj će pravdati enormne troškove Adventa u Splitu, koji kad se zbroje svi skriveni troškovi preko drugih gradskih tvrtki i ustanova te Turističke zajednice Grada Splita idu debelo preko 2.000.000€ čime ovaj Advent postaje skuplji nego najskuplji ulazni transfer Hajduka u povijesti kluba", napisao je Ivošević.

Riječ je o Ivoševićevoj tvrdnji o ukupnim troškovima, za koju u objavi nije priložena cjelovita financijska specifikacija.

"Zašto je Grad unajmio kućice koje su ugostitelji ranije kupovali?"

Ivošević je potom otvorio pitanje isplativosti najma adventskih kućica na Prokurativama, izravno prozvavši gradonačelnika zbog poslovnog aranžmana s tvrtkom Fest d.o.o.

"Još danima će izlazit informacije o preplaćivanju Adventa od strane Šute i suradnika, a na ovoj medijskoj konferenciji molim ga da objasni zašto je kućice koje su ugostitelji ranije kupovali za 8.000€ + PDV iznajmio od Fest d.o.o. za 5.840€ + PDV?", upitao je bivši dogradonačelnik.

Uz objavu je priložio i grafiku na kojoj uspoređuje troškove kupnje i najma osam ugostiteljskih kućica tijekom četverogodišnjeg razdoblja.

Prema njegovoj računici, privatnik bi za kupnju osam kućica, po cijeni od 8.000 eura po kućici, izdvojio ukupno 64.000 eura plus PDV.

S druge strane, ako Grad Split za najam jedne kućice godišnje izdvaja 5.840 eura plus PDV, za osam kućica tijekom četiri godine ukupan bi trošak iznosio 186.880 eura plus PDV.

Razlika između ta dva iznosa iznosi 122.880 eura bez PDV-a.

Ivošević tvrdi da će nastati šteta od 122.880 eura

"Na period od četiri godine tako će Gradu Splitu nastati šteta od 122.880€ + PDV", zaključio je Ivošević.

Njegova računica pokazuje znatnu razliku između navedenih troškova kupnje i najma, no sama usporedba nije dovoljna za zaključak da je Gradu nastala šteta u tom iznosu.

Naime, iz objavljenih podataka nije razvidno uključuje li cijena najma i dodatne usluge poput prijevoza, postavljanja, održavanja ili skladištenja kućica, kao ni jesu li uvjeti ranije kupnje i sadašnjeg najma u potpunosti usporedivi.

Ivošević od gradonačelnika očekuje objašnjenje takvog modela nabave, a odgovor na pitanje isplativosti najma mogao bi biti jedna od tema današnje konferencije za medije.

U trenutku objave Ivoševićevih tvrdnji nije poznato kako će Grad Split odgovoriti na njegove prozivke niti hoće li javnosti biti predstavljena detaljna struktura troškova najma adventskih kućica.

Rasprava o financiranju ovogodišnjeg Adventa tako se, nakon polemika oko troškova koncerta Dine Merlina, proširila i na druge stavke organizacije blagdanskog programa u Splitu.