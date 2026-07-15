Ivošević žestoko prozvao Sanadera: "Neki će postati milijunaši na račun građana"

Bivši splitski dogradonačelnik, a danas gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Bojan Ivošević, oglasio se nakon dovršetka probijanja tunelske cijevi kroz Kozjak te iznio niz ozbiljnih optužbi na račun bivšeg splitsko-dalmatinskog župana Ante Sanadera. Tunel bi trebao povezati čvor Vučevica na autocesti A1 s državnom cestom D8 u Kaštelima, no Ivošević tvrdi da Split od projekta u skorijoj budućnosti neće imati izravnu korist.

"Važan trenutak za Antu Sanadera"

Ivošević je u objavi naveo kako će do potpunog povezivanja prometnice sa Splitom i Solinom, prema njegovoj procjeni, proći najmanje još dvadesetak godina.

"Važan je to trenutak za Antu Sanadera. Nema veze što Split u skorijoj budućnosti neće imati nikakve koristi od navedenog, ali barem će cijena nekretnina u Vučevici iza Kozjaka, selu dotičnoga, ići u nebo", poručio je Ivošević. Posebno se osvrnuo na dvije parcele ukupne površine oko 2500 četvornih metara, za koje tvrdi da ih je Sanader 2008. godine kupio za 80.000 kuna, i to u neposrednoj blizini budućeg izlaza iz tunela. Prema Ivoševićevim tvrdnjama, zemljište je kupljeno u razdoblju u kojem je Sanader obnašao dužnost splitsko-dalmatinskog župana.

"U istom tom razdoblju uvrstio je trasu ceste i položaj tunela u prostorni plan", naveo je Ivošević, povezujući kupnju zemljišta s planiranjem buduće prometnice.

Za svoje tvrdnje u objavi nije naveo odgovor Ante Sanadera niti očitovanje nadležnih institucija.

"Svi ćemo platiti otkup vila"

Ivošević se osvrnuo i na objekte koji se, prema njegovim navodima, nalaze na trasi buduće ceste. Tvrdi da su Hrvatske ceste dale suglasnost za legalizaciju pet vila, iako se nalaze na planiranoj prometnoj trasi.

"Sad ćemo svi mi zajedno platiti otkup vila koje su bile nezakonito izgrađene. Jednim potpisom neki ljudi postat će milijunaši na račun građana", poručio je gradski vijećnik. Uz objavu je priložio i fotografiju na kojoj su, kako tvrdi, plavim točkama označeni objekti smješteni na obrisu buduće prometnice.

"Čestitam, gospodo. Nastavite s ruganjem na naš račun", zaključio je Ivošević.