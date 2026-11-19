Koncert Dine Merlina, najavljen za 30. prosinca na splitskoj Rivi, posljednjih je dana izazvao brojne reakcije zbog troškova organizacije. Nakon što je pokrenuta građanska peticija kojom se traži otkazivanje koncerta, podršku inicijativi dao je i Željko Kerum, što je izazvalo oštru reakciju bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića.

Ivošević je na društvenim mrežama objavio kritiku Kerumova političkog postupanja, uz grafički prikaz kronologije događaja koji su prethodili aktualnoj polemici.

"Gosp. Kerum u politici je uvijek nastupao kao populist stoga ni ovaj put nije razočarao", započeo je Ivošević.

"Njegovi vijećnici podržali su rebalans, a sada je protiv rasipanja novca"

U nastavku objave podsjetio je na ulogu gradske tvrtke Žnjan d.o.o., koja sudjeluje u organizaciji koncerta, te na odluku HGS-ovih vijećnika da podrže rebalans proračuna.

"Nakon što je njegov direktor na čelu tvrtke Žnjan d.o.o. krenuo u organizaciju koncerta Dina Merlina, a njegovi vijećnici podržali rebalans proračuna u kojem je predviđeno značajno više sredstva za Advent u Splitu, sada kad je vidio da se narod buni on je protiv rasipanja javnog novca", napisao je Ivošević.

Prema kronologiji koju je objavio, koncert je najavljen 27. listopada, a 12. studenoga HGS-ovi vijećnici podržali su rebalans proračuna kojim su povećana sredstva za Advent. Četiri dana poslije, 16. studenoga, pokrenuta je građanska peticija za otkazivanje koncerta zbog visokih troškova, dok je 18. studenoga objavljena usporedba troškova nastupa Dine Merlina i produkcije.

Ivošević posebno problematizira činjenicu da se Kerum i HGS sada ograđuju od troškova organizacije, premda su, prema njegovim tvrdnjama, prethodno sudjelovali u donošenju odluka koje su omogućile financiranje adventskog programa.

"HGS je omogućio rasipanje javnog novca zajedno sa Šutom"

Na kraju objave Ivošević je izravno prozvao HGS i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, pripisujući im političku odgovornost za trošenje gradskog novca.

"HGS je omogućio i organizirao rasipanje javnog novca zajedno s Tomislavom Šutom. Zapamtite to", poručio je.

Njegova objava dodatno je otvorila pitanje političke odgovornosti za organizaciju adventskog programa i koncerta Dine Merlina, ali i odnosa između ranijih odluka gradskih vijećnika te njihovih aktualnih javnih istupa.

Dok se nastavlja rasprava o opravdanosti troškova koncerta na Rivi, Ivoševićev istup stavlja u prvi plan pitanje koliko je Kerumovo protivljenje u skladu s odlukama koje je njegova stranka prethodno podržala.