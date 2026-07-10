Ivošević žestoko napao Šutu zbog smjene ravnateljice MKC-a: "Jedini razlog je uhljebljivanje stranačke osobe"

Bivši splitski dogradonačelnik, a danas gradski vijećnik iz redova Centra Bojan Ivošević, oštro je reagirao na smjenu Stefane Došen s mjesta ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra Split. Ivošević tvrdi da je gradonačelnik Tomislav Šuta ravnateljicu smijenio bez obrazloženja te da javnost o toj odluci nije bila službeno informirana. Prema njegovim riječima, informacije o smjeni pojavile su se tek u objavama pojedinaca iz splitskog kulturnog sektora.

Ivošević smatra nevjerojatnim da u drugom najvećem hrvatskom gradu javnost nije pravodobno obaviještena o promjeni na čelu jedne gradske kulturne ustanove. "Nevjerojatno je da u drugom najvećem gradu u državi u medijima nema ni traga vijesti da je Tomislav Šuta smijenio ravnateljicu jedne kulturne ustanove bez ikakvog obrazloženja. O tome, nažalost, doznajemo iz Facebook statusa pojedinaca iz kulture, ali kako bismo drukčije uopće saznali?", poručio je Ivošević.

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Dodao je kako, prema njegovim tvrdnjama, nitko iz gradske vlasti nije iznio primjedbe na rad dosadašnje ravnateljice niti je javnosti predstavljen razlog njezine smjene. "Tko će napisati da je jedna uspješna ravnateljica smijenjena doslovno bez razloga, odnosno a da nitko od vladajućih nije rekao ni jednu lošu riječ o njezinu radu? Na čelu grada imamo gradonačelnika koji nema hrabrosti javnost informirati o svojim potezima", naveo je.

Ivošević tvrdi da je razlog smjene političko kadroviranje

Gradski vijećnik Centra iznio je ozbiljne optužbe na račun gradske vlasti, tvrdeći da je smjena provedena kako bi se na čelo ustanove postavila osoba bliska vladajućima.

"Jedini razlog smjene jest to da bi uhljebili nekoga svojeg, manje sposobnog", ustvrdio je Ivošević. Naglasio je da Stefana Došen nije bila politički povezana s bivšom gradskom upravom te da ju je prethodna vlast zatekla zaposlenu u Multimedijalnom kulturnom centru. "Riječ je o osobi koja s nama politički nema nikakve veze. Zatekli smo je zaposlenu u MKC-u nakon što je prethodno radila u nevladinu sektoru na jednom europskom projektu. Dali smo joj priliku koju je dobro iskoristila", napisao je.

Ivošević je u svojoj objavi posebno istaknuo odnos Multimedijalnog kulturnog centra i nezavisne kulturne scene okupljene oko Doma mladih. Kako tvrdi, korisnici Doma mladih desetljećima nisu imali sreće s ravnateljima MKC-a koji nisu dovoljno razumjeli način funkcioniranja nezavisne kulturne scene niti su uspijevali razviti programe koji bi je povezali s radom gradske ustanove.

"Stefana je u tome u znatnoj mjeri uspjela, unatoč činjenici da ju je ustanova dočekala u kaosu u svakom smislu. Nakon desetljeća 'rata' nezavisne kulturne scene s ustanovom konačno su postali partneri, a umjesto o sukobima razgovaralo se o budućnosti", naveo je. Dodao je da ga upravo budućnost Doma mladih nakon ove odluke posebno zabrinjava. Ivošević se osvrnuo i na financiranje nastavka uređenja Doma mladih. Tvrdi da ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek nije prihvatila zahtjev gradske vlasti te da država neće financijski sudjelovati u dovršetku projekta. Prema njegovim riječima, gradonačelnik sada ide u realizaciju smanjenog, odnosno nepotpunog projekta, a njegovu bi provedbu mogla koordinirati politički postavljena osoba koja ne poznaje dovoljno ni samu zgradu ni zajednicu koja se u njoj razvijala desetljećima.

"Država neće dati ni centa za dovršetak Doma mladih, a on, nesposoban pronaći sredstva za realizaciju navedenog, ide u provedbu krnjeg projekta koji bi trebala koordinirati neka stranačka osoba koja ne poznaje ni Dom kao zgradu ni kao živo tkivo koje desetljećima održava puls kulture grada", poručio je Ivošević.

Prozvao i zamjenicu gradonačelnika

Na kraju objave Ivošević je kritike uputio i zamjenici splitskog gradonačelnika Matei Dorčić, smatrajući da nije utjecala na odluku o smjeni ravnateljice.

"Tako je to kada imaš gradonačelnika kojem je Dom mladih: 'Je li to ona siva zgrada kraj HRT-a?', ali ova sramota ide i na obraz zamjenice gradonačelnika Matee Dorčić, koja je očito u ovom mandatu samo privjesak za protokole, bez mogućnosti ikakvog utjecaja na stvarne odluke", zaključio je Ivošević. Iz splitske gradske uprave zasad nije objavljeno detaljno obrazloženje razloga smjene ravnateljice Multimedijalnog kulturnog centra niti odgovor na optužbe koje je iznio Bojan Ivošević.