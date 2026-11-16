Ivošević žestoko kritizirao proračun na Županijskoj skupštini! Izvadio 900 eura pred vijećnicima

- Nalazimo se pred donošenjem najvažnijeg akta jedne općine, grada ili županije. Napominjem da je proračun SDŽ najveći proračun u povijesti, sa 713 milijuna eura investicija. - između ostalog je u uvodnoj riječi, najavljujući proračun za iduću godinu, kazao dožupan Ante Šošić te je potom detaljnije obrazložila dio stavki pročelnica Upravnog odjela za financije Marija Marušić. Vijećnicima (kao i svim zainteresiranima) na internet stranicama županije dostupan je integralni dokument na – 1681 stranica!

Naravno, nitko nije ni sumnjao, prvi se za raspravu javio Bojan Ivošević i odmah spektakl!

- Shvatio sam da nema smisla uopće predlagati amandmane, županija je sama sebi svrha. Predviđaju se nova zaduženja za Lećevicu, do maksimuma ste došli, a u Splitu ste se zgražali kad je Ivica Puljak kao gradonačelnik došao do pet posto zaduženja za investicijske projekte, govorili ste da zadužuje iduće generacije. A vi ste na gotovo 20 posto! Pa smanjili ste 16 posto pomoć socijalno ugroženima, tu valjda nije trebalo rezati, nego se moglo na stavkama za one potpore za poslovanje za puste firme koje služe za naslikavanje… Otpad u speleološkim jamama, predviđeno je 75 tisuća eura za čišćenje.

Pa dok se te tri očiste, četiri nove se zatrpaju! Takvim stvarima morate ozbiljnije pristupiti ili uopće nemojte nište raditi Usput, moram kazati kako neće biti ništa od projekta Muzeja žrtava komunizma u Dicmu, taj projekt je samo služio kao paravan za sklopiti koaliciju, jer iz proračuna za iduću godinu te projekcija za one naredne dvije vidimo da nema sredstava za taj Muzej… I još dvije stvari moram naglasiti – za Split u sve tri godine predviđeno je milijun eura za energetsku obnovu grafičke škole. To je sve u iduće tri godine! Iako je Split kategorija 7 razvijenosti, a za neke općine koje su kategorija 8,. znači najrazvijenije, predviđena su sredstva u proračunu Županije za besplatne knjige, a za Split ništa! I još, znate koliko je u proračunu Županije predviđeno za napuštene životinje? Evo ovoliko, 900 eura godišnje! - pokazao je i koliko točno to eura iznosi, a što je cijena jedne prosječne operacije za ‘najboljeg čovjekovog prijatelja’.

Krenula je tako serija kritika, prije Milije Baldić Lukšić iz MOST-a koja je također detaljno obrazlagala svoje nezadovoljstvo proračunom (posebno je istaknula kako ‘niti kinte nije predviđeno za sanaciju Poljuda ili Spaladium Arene’) te najavila amandmane jer su ‘proračunom zadužena naša djeca, dugovanja će ostati, a ljudi će ostati, dok će sredstava iz EU fondova biti sve manje’, u ime vijećnika SDP-a se javio Arsen Bauk. Predložio je deset amandmana, dok je posebno raspoložena za kritiku bila i inače vrlo aktivna vijećnica SDP-a Ružica Jakšić.

- Hvala europskim fondovima, da nema njih još bi se vjerojatno vozili kao kočijama… Od proračuna je ukupno 51 posto predviđeno za plaće. A kako je rekao vijećnik Ivošević koliko je predviđeno za azil za napuštene životinje, uz to je za Krizni centar za žene koje trpe nasilje simboličan iznos u proračunu pao je sa 150 tisuća eura godišnje na 50 tisuća! To vam dovoljno govori koji su prioriteti vlasti u našoj županiji. Kao što vam nije stalo do napuštenih životinja, tako vam stalo niti do žena žrtava nasilja i to puno govori. - rezolutna je bila Jakšić.

U ime Nezavisne liste mladih Matejas Jozipović iz Baške Vode je bio relativno kratak.

- Ovo je jedan kupus proračun, svega ima, samo šta nismo napravili stavke u proračunu za naoružanje… - nezadovoljan je i Jozipović, koji će priložiti dvadesetak (!) amandmana.