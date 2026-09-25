Ivošević uoči kotarskih izbora: "Vaš glas na njima vrijedi najviše, izađite i neka se čuje"

Uoči kotarskih izbora koji se u Splitu održavaju u nedjelju, 27. rujna, Bojan Ivošević, nezavisni kandidat na zajedničkoj listi Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta u Gradskom kotaru Grad, pozvao je građane da izađu na birališta i izaberu ljude za koje smatraju da će najbolje zastupati interese njihova kvarta. Ivošević je nositelj zajedničke liste u GK Grad.

"Ljudi koje odaberete bit će vaš glas iz kvarta"

Ivošević je istaknuo kako članovi kotarskih vijeća za svoj rad ne primaju naknadu, ali imaju mogućnost izravno zastupati interese stanovnika svojih kvartova. "U nedilju su kotarski izbori, odnosno izbori za vaš kvart. Ljudi koje odaberete neće primati nikakvu naknadu, ali će imati priliku biti vaš glas iz kvarta", poručio je Ivošević. Dodao je kako kotarski izbori tradicionalno imaju nižu izlaznost od drugih izbora te zbog toga, prema njegovim riječima, svaki pojedinačni glas ima veću težinu. "Iskoristite svoje pravo i birajte one ljude za koje mislite da će zastupati vaše stavove neovisno što im stranka o tome misli", napisao je.

"Kotar nije samo novac za manje komunalne zahvate"

Naglasio je i kako se uloga gradskog kotara ne bi trebala svoditi samo na raspolaganje sredstvima za manje komunalne projekte. "Kotar nije samo onih 40-ak tisuća eura godišnje kojima vijeće može raspolagati, uglavnom za manje komunalne zahvate. Kotar je tijelo koje treba biti inkubator ideja za gradsku upravu i nadzor realizacije navedenih, kao i korektiv kada gradska uprava nešto loše radi", naveo je Ivošević. Zajednička lista Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta u kampanji za GK Grad ranije je kao jednu od ključnih tema isticala kvalitetu života stanovnika povijesne jezgre, uključujući pitanja noćnog života i zaštite stanovanja u centru Splita.

Osvrnuo se i na kotare s jednom listom

Ivošević je poručio kako građanima neće govoriti koga trebaju zaokružiti na biračkom listiću. "Vjerujem da ćete znati sami što zaokružiti kad dođete na birališta", naveo je. Osvrnuo se pritom i na gradske kotare u kojima je na izborima samo jedna lista te konkretno spomenuo HDZ. "Ukoliko ste jedni od onih koji imaju nesreću da je u vašem kvartu jedina lista HDZ, uvijek imate opciju izaći i poništiti listić. I to je poruka", napisao je. Na kraju je građane još jednom pozvao na izlazak na izbore.

"Budite odgovorni prema svom kvartu, prema svom gradu. Izađite na izbore. Nek se vaš glas čuje", zaključio je Bojan Ivošević.