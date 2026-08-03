Ivošević udara žestoko: "Koliko HDZ-ovaca ima financijsku korist od noćnog kluba u Marmontovoj?"

Nakon što je tvrtka Yellow Experience d.d. najavila poduzimanje pravnih koraka zbog njegovih izjava, gradski vijećnik Bojan Ivošević ponovno se oglasio na društvenim mrežama.

Ovoga puta osvrnuo se na potpisnika priopćenja tvrtke, člana Uprave Krešimira Žunića, podsjetivši na aferu iz vremena kada je bio zamjenik ravnatelja Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

– Znate li tko potpisuje priopćenje tvrtke Yellow Experience d.d. u kojem mi prijete pravnim koracima? Krešimir Žunić – HDZ-ovac poznat po aferi kojom se bavila i RTL-ova Potraga kada je kao zamjenik direktora APN-a kupio upravo APN-ov stan, a sada radi u Yellow Experienceu – napisao je Ivošević.

Podsjetio je i na Žunićevu tadašnju izjavu:

"Pa mene je sram koliko nemam, a ne imam! Što će premijer misliti o meni, majke ti, kako sam sposoban čovjek ispao, ne može sebi pripomoći, a trebao bi servisirati usluge građana."

Ivošević navodi kako je Žunić nakon tog slučaja smijenjen, dok je tadašnji ministar graditeljstva, prema njegovim riječima, zatražio internu reviziju i o svemu obavijestio DORH.

Na kraju objave ponovno je povezao Yellow Experience s HDZ-om.

– Kusić, Šuta, Žunić, nastavi niz... Vidite li vi koliko HDZ-ovaca ima financijsku korist od noćnog kluba u Marmontovoj? Je li vam sad jasno zašto Šuta i HDZ ne dozvoljavaju niti raspraviti, a kamoli zabraniti noćne klubove u staroj gradskoj jezgri Splita? – poručio je.

Podsjetimo, Yellow Experience ranije je odbacio sve Ivoševićeve navode, ustvrdivši da za njegove tvrdnje nije predočen nijedan dokaz te najavio poduzimanje pravnih koraka radi zaštite ugleda tvrtke. Ivošević je potom odgovorio kako nije imenovao konkretnu ugostiteljsku grupaciju te optužio tvrtku da pokušava zastrašiti tužbom. Ova najnovija objava nastavak je javnog sukoba između gradskog vijećnika i tvrtke.