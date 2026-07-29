Ivošević tvrdi da je blokirao Keruma: "S računa mu je skinuto posljednjih 120,94 eura"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević, Centrov gradski i županijski vijećnik na društvenim mrežama je objavio kako je blokirao, odnosno ovršio bivšeg gradonačelnika, poduzetnika Željka Keruma.

"Mlad si momak jedva punoljetan i krećeš u borbu s političkim tumorom grada.

Rane dvadesete su ti, doživljavaš prijetnje od strane ljudi iz njegovog najužeg kruga jer se boriš za pravo mladih da imaju pristup na Matejušku sa svojim pićem. Intervenira i policija.

Druga polovica dvadesetih ti je, aktivizam je otišao na neku novu razinu. Stižu SLAPP tužbe od strane tog moćnika. Nastavljaš dalje još jače.

Rane tridesete su ti, pobjeđuješ ga prvostupanjski na sudu.

35 godina ti je, onaj moćnik je u slobodnom padu prema dnu. Ovršavaš ga. S računa mu skidaš posljednjih 120,94€. Blokiraš ga. Duguje ti još 2.245,27€.

To je Željko Kerum. Ovršen. Blokiran. Na putu do dna.

Ponosan sam na onog mlađeg mene koji se nije prepao i povukao. Nije mogao ni zamisliti da će do prosjačkog štapa dovesti onog bahatog moćnika", objavio je Ivošević.