Ivošević tražio da Butković pokaže rješenje na temelju kojeg brod pun azbesta mora napustiti Hrvatsku

“Tek nakon tri prosvjeda građana i višednevnog pritiska javnosti, nadležna tijela odlučila su postupati po zakonima Republike Hrvatske u slučaju broda Moby Drea. Do tada su šutnjom praktički blagoslovila njegov dolazak, a potom tvrdila da nisu nadležna”, priopćio je Bojan Ivošević.

Unatoč tome što je doneseno rješenje kojim se nalaže odlazak broda u roku od sedam dana, nadležni se, naglašava Ivošević, “nisu niti udostojili javno objaviti dokument na temelju kojeg je odluka donesena, niti objasniti kako je moguće da su prije 11 dana tvrdili da su nenadležni, a danas su ipak nadležni”.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Dok ne vidimo što piše u rješenju, mi zapravo ne znamo što se događa“, pojasnio je Ivošević.

Stranka Centar je još jučer putem Zakona o pravu na pristup informacijama službeno zatražila da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture na čijem je čelu Oleg Butković dostavi to rješenja, kako bi građani imali uvid u sve okolnosti slučaja.

“Pobjedu ćemo proglasiti tek onda kada brod napusti škver i zaplovi natrag odakle je i došao. Dok god stoji u Splitu, ovo nije završena priča”, poručio je Ivošević.