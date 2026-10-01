Ivošević Šuti pred novinarima: "Ukini si imunitet, nemoj biti kukavica. S guštom ću te tužiti za klevetu"

Verbalni sukob splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića dobio je novi nastavak tijekom pauze današnje tematske sjednice Gradskog vijeća u splitskoj Banovini. Nakon jutrošnjih Šutinih prozivki na račun Ivoševićevih primanja i imovine, zatim Ivoševićeva odgovora novinarima, dvojica političara ponovno su se našla praktički licem u lice pred predstavnicima medija. Ovoga puta pitanje gradonačelniku postavio je upravo Ivošević.

Podsjetimo, Šuta je ranije tijekom dana izjavio kako Ivošević "nema primanja, ne radi i stoji na Zavodu" te pozvao da se provjeri njegovo porijeklo imovine. Ivošević je potom tijekom pauze sjednice stao pred novinare i odgovorio kako živi od vlastite ušteđevine, da nema stan, automobil ni zlato te da zbog učestalih prozivki u javnosti, kako je kazao, "ispada kriminalac". Poručio je i da je spreman transparentno pokazati podatke o svojoj financijskoj situaciji.

Šuta ponovno uzvratio: "Ako ima ušteđevinu, onda bi bio spreman platiti Coca-Colu"

No sukob se tu nije zaustavio. Tijekom nove izjave za medije Šutu su novinari pitali o Ivoševićevim tvrdnjama, kao i o navodima da postoji popis osoba koje bi nova gradska vlast trebala zaposliti ili zadržati.

Šuta je takve navode odbacio te ustvrdio da je upravo prethodna gradska vlast radila ono za što sada optužuje njega. "Sve što govore upravo su oni radili. Što se tiče svih tih navoda, ja ih odbacujem", rekao je Šuta. Gradonačelnik je pritom iznio i optužbe na račun jedne zaposlenice Banovine, tvrdeći da ju je premjestio na drugo radno mjesto jer ju je optužio za krađu dokumenata. Riječ je o Šutinoj tvrdnji iznesenoj pred novinarima, koja ovom prilikom nije neovisno potvrđena.

Potom se ponovno vratio na Ivoševića i njegovu izjavu da živi od ušteđevine. "Ako ima ušteđevinu, onda bi bio spreman platiti Coca-Colu i ono što jede. Onda dolazi u ugostiteljske objekte i ne plaća niti piće niti ono što pojede. Pitajte gospodina je li bio u ugostiteljskom objektu u užem centru grada i je li svaki put platio ono što je konzumirao", ustvrdio je Šuta.

I u ovom slučaju riječ je o optužbama gradonačelnika koje ovom prilikom nisu neovisno potvrđene. Šuta je potom kazao kako osobno izbjegava situacije u kojima bi ga častile osobe čije bi interese mogao zastupati. "Jedna je stvar ako sam u društvu svojih prijatelja ili nekoga tko mi je jako blizak, s kim inače pijem piće, a druga je stvar kad se nađete kod nekoga čije interese zastupate i on vas časti. Ja se u takve situacije ne dovodim", rekao je.

Ivošević prišao Šuti i pozvao ga da se odrekne imuniteta

U tom trenutku u raspravu se izravno uključio i sam Ivošević, koji je na konferenciji za medije postavio pitanje gradonačelniku. Pozvao je Šutu da se odrekne zastupničkog imuniteta te mu poručio da se, kako je rekao, ne skriva iza njega. Ivošević je ustvrdio da Šuta već četiri mjeseca u javni prostor iznosi neistine o njemu te ga pozvao da omogući da se cijeli slučaj raspravi pred sudom. "Ukini sam sebi saborski imunitet, nemoj biti kukavica i skrivati se iza imuniteta. S guštom ću te tužiti za klevetu jer već četiri mjeseca iznosiš laži u javni prostor", poručio je Ivošević Šuti pred novinarima.

Time je politički sukob, koji je započeo raspravom oko noćnih klubova i odluke o ograničenju usluživanja alkohola, tijekom samo nekoliko sati prerastao u otvoreno međusobno prozivanje oko privatnih prihoda, imovine, ponašanja u ugostiteljskim objektima i najavu mogućeg sudskog epiloga.

Tematska sjednica Gradskog vijeća, podsjetimo, sazvana je zbog problematike noćnih klubova i noćnog života u središtu Splita. Ivošević predlaže novo ograničenje usluživanja alkohola u dijelu noćnih klubova, dok Šuta i dio vijećnika HDZ-a smatraju da je takav prijedlog pravno problematičan.