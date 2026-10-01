Ivošević stao pred novinare nakon Šutina napada: "Živim od ušteđevine, nemam stan, auto ni zlato. Ispadam kriminalac"

Nastavljen je žestoki verbalni sukob splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i nezavisnog gradskog vijećnika s liste Centra Bojana Ivoševića. Šuta je uoči današnje tematske sjednice Gradskog vijeća, posvećene problematici noćnih klubova u centru Splita, prozvao Ivoševića zbog njegova radnog i imovinskog statusa. Gradonačelnik je, među ostalim, kazao kako Ivošević "nema primanja, ne radi i stoji na Zavodu" te pozvao da se provjeri njegovo porijeklo imovine.

Odgovor nije trebalo dugo čekati. Tijekom pauze sjednice Ivošević je prišao okupljenim novinarima i dao izjavu za medije, u kojoj je izravno odgovorio na Šutine prozivke.

"Ovo je već prevršilo svaku mjeru"

Ivošević je kazao kako su na sjednicu došli s namjerom da se argumentirano raspravlja o problemima stanovnika centra grada, ali da je umjesto toga ponovno postao predmet osobnih prozivki. "Koliko god smo danas došli pristojno i argumentirano da se neka odluka donese, svi su se složili s nama. Doživio sam napad gradonačelnika i ovo je već prevršilo svaku mjeru", kazao je Ivošević novinarima. Potom je odgovorio na pitanje svojih prihoda i imovine. "Ja živim od svoje ušteđevine koja se bliži kraju. Jedan čovjek će mi pomoći. Ja živim od svoje ušteđevine, nemam stana, nemam auta i zlata. Mene ne plaća nitko osim što su me građani plaćali za ono što sam, ja se nadam, radio korektno", rekao je.

"Sve što želite vidjeti, dobit ćete transparentno"

Ivošević je poručio kako nema problem s time da javnosti pokaže podatke koji se odnose na njegovu financijsku situaciju. "On je umjesto rasprave i zaštite javnog interesa opet prihvatio napad na mene. Sve što želite od mene vidjeti, dobit ćete transparentno. Sve što želite ćete dobiti. Idući put kad gradonačelnik dođe pred vas, kažite mu da prestane s tim", rekao je Ivošević. U nastavku je ustvrdio da su mu pomoć nudila dvojica ugostitelja koje je, kako kaže, ranije kažnjavao. "Jedini tko je meni pokušao pomoći bila su dva ugostitelja koja sam debelo kažnjavao", kazao je.

Prozvao HDZ i povukao paralelu sa Srbijom

Ivošević je potom iznio oštru političku kritiku HDZ-a, tvrdeći da u Hrvatskoj postoji "društvo straha". "Živimo u društvu straha koje je kreirao HDZ, kao što je Aleksandar Vučić kreirao to društvo u Srbiji. Nema inspekcije koja ne bi došla na radno mjesto na koje ja dođem i to vi dobro znate", rekao je. Riječ je o Ivoševićevoj političkoj ocjeni i tvrdnjama koje je iznio u izjavi za medije. Potom je prozvao i stranke koje sudjeluju u splitskoj gradskoj vlasti. "Ja nisam član HDZ-a da se uhljebim negdje i nikad neću imati tu priliku. To će imati suradnici Željka Keruma, HDZ-a, DOMINO-a, HSLS-a", rekao je.

"Ispadam kriminalac u javnom prostoru"

Na kraju izjave Ivošević je kazao kako smatra da ga se učestalim javnim prozivkama pokušava prikazati kao kriminalca. "Ispadam kriminalac u javnom prostoru, ispadam kriminalac. Pozivam vas na vašu savjest i etiku. Ovo se iz sjednice u sjednicu pita. Ne dozvoljavajte više", poručio je novinarima.

Sve se dogodilo tijekom tematske sjednice Gradskog vijeća koja je sazvana zbog problematike noćnih klubova i noćnog života u središtu Splita. Ivošević je predložio novo ograničenje usluživanja alkohola u dijelu noćnih klubova, dok Šuta i HDZ-ov vijećnik Josip Gojak smatraju da je takav prijedlog pravno problematičan.