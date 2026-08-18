Ivošević prozvao Šutu zbog radova u Splitu: "Prošla su dva tjedna, a ovo je stanje"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na društvenim mrežama i kritizirao aktualnu gradsku vlast zbog dinamike uklanjanja podesta na prostoru iznad spomenika Franji Tuđmanu.

Ivošević se osvrnuo na objavu gradonačelnika Tomislava Šute od prije dva tjedna, kada je, prema njegovim riječima, najavljen početak uklanjanja podesta koji su ostali nakon kafića smještenog u objektu za koji Ivošević tvrdi da je bio ilegalan.

Dva tjedna poslije objavio je fotografiju trenutačnog stanja i ustvrdio da posao još nije završen.

"Prije dva tjedna Šuta se pohvalio da je započelo uklanjanje podesta koji su ostali iza kafića koji je radio iz ilegalnog objekta iznad spomenika Franji Tuđmanu. Ovo je stanje dva tjedna kasnije", napisao je Ivošević.

Usporedio radove s Hrvojevom

Ivošević je pritom povukao paralelu s ranijim zahvatima u Hrvojevoj ulici, za vrijeme prethodne gradske administracije.

"Za usporedbu, u manje vremena bila je pometena cijela Hrvojeva", poručio je.

U objavi se dotaknuo i problema bespravne gradnje te prozvao Državni inspektorat.

"Isto je i s bespravnom gradnjom, DIRH još spava", zaključio je Ivošević.