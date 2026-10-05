Ivošević prozvao Šutu zbog novih poskupljenja: "Jedino što brže raste od nameta je broj zaposlenih"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na Facebooku povodom najavljene Odluke o komunalnoj naknadi, koja, kako navodi, još nije ni objavljena u javnom savjetovanju, dok su se u medijima već pojavili konkretni podaci o mogućem povećanju iznosa.

Prema tvrdnjama Ivoševića, vlasnici stanova trebali bi plaćati 63 posto veću komunalnu naknadu, dok bi za vlasnike apartmana povećanje iznosilo čak 275 posto.

„Iako prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi još nije ni objavljen u javno savjetovanje, u medijima se spominju konkretni podaci koji će uskoro biti objavljeni. Ukratko, ukoliko ste vlasnik stana plaćat ćete 63% veći iznos, a ukoliko ste vlasnik apartmana 275% veći iznos“, napisao je Ivošević.

Potom je kritizirao gradonačelnika Tomislava Šutu, povezujući najavljena povećanja s drugim poskupljenjima gradskih davanja i usluga.

„Jedino što brže raste od nameta je broj zaposlenih u Šutinom mandatu“, poručio je Ivošević.

Naveo je potom niz stavki za koje tvrdi da su poskupjele tijekom Šutina mandata. Među njima je izdvojio porez na nekretnine, komunalni doprinos, javni gradski prijevoz, pražnjenje septičkih jama, usluge groblja i parking, a spomenuo je i kreditno zaduženje.

„Polako postaje teško zapamtiti koje sve namete je Šuta povećao u samo godinu i četiri mjeseca, ali pokušajmo se prisjetiti“, napisao je.

Kao sljedeća povećanja koja su, prema njegovim riječima, u najavi, Ivošević je izdvojio komunalnu naknadu i Čistoću.

Navode o povećanju komunalne naknade pritom zasad iznosi Ivošević, koji i sam naglašava da prijedlog odluke još nije objavljen u javnom savjetovanju.