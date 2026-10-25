Ivošević prozvao Šutu zbog garaže na Turskoj kuli: „Nazivao ju je Puljkovom predizbornom budalaštinom”

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević reagirao je na vijest o pokretanju postupka javne nabave za izgradnju Park&Ride garaže na Turskoj kuli, pritom oštro kritizirajući gradonačelnika Tomislava Šutu. Ivošević tvrdi da je Šuta ranije omalovažavao projekt, a sada nastavlja njegovu realizaciju.

Podsjetimo, gradska tvrtka Split parking pokrenula je prethodno savjetovanje za postupak javne nabave projektiranja i izgradnje garaže na Turskoj kuli. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 29,2 milijuna eura bez PDV-a, a projekt predviđa 620 parkirališnih mjesta.

Postupak se provodi po modelu design & build, odnosno modelu u kojem je odabrani izvođač zadužen i za projektiranje i za izvođenje radova.

„To je sve što trebate znati o vizionarstvu dotičnog”

Upravo je taj model, kao i Šutin raniji odnos prema projektu, bio povod Ivoševićevoj reakciji.

„Pokrenuta je nabava za izgradnju park & ride garaže na Turskoj kuli po modelu design & build! Isti taj projekt Tomislav Šuta nazvao je bio Puljkovom predizbornom budalaštinom, a sada Vlada RH sufinancira navedeno i to je sve što trebate znati vizionarstvu dotičnog”, napisao je Ivošević.

Spomenuo i vatrogasni dom u Žrnovnici

Ivošević je pritom otvorio i pitanje izgradnje novog vatrogasnog doma u Žrnovnici, tvrdeći da je Šuta zaustavio taj projekt upravo zbog modela koji se sada koristi za garažu na Turskoj kuli.

„Zanimljivo je da je projekt novog vatrogasnog doma u Žrnovnici mogao već biti u fazi gradnje, ali nije jer ga je Tomislav Šuta zaustavio jer je problematizirao design & build model koji na Turskoj kuli bez problema koristi.”

Ivošević tako upozorava na, prema njegovu mišljenju, nedosljednost aktualnog gradonačelnika u odnosu prema dvama gradskim projektima.

Prethodno savjetovanje za garažu na Turskoj kuli traje do 2. studenoga, nakon čega slijedi daljnja procedura javne nabave.