Ivošević prozvao Šutu zbog garaže na Turskoj kuli: „Nazivao ju je Puljkovom predizbornom budalaštinom”

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević reagirao je na vijest o pokretanju postupka javne nabave za izgradnju Park&Ride garaže na Turskoj kuli, pritom oštro kritizirajući gradonačelnika Tomislava Šutu. Ivošević tvrdi da je Šuta ranije omalovažavao projekt, a sada nastavlja njegovu realizaciju.
Podsjetimo, gradska tvrtka Split parking pokrenula je prethodno savjetovanje za postupak javne nabave projektiranja i izgradnje garaže na Turskoj kuli. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 29,2 milijuna eura bez PDV-a, a projekt predviđa 620 parkirališnih mjesta.
Postupak se provodi po modelu design & build, odnosno modelu u kojem je odabrani izvođač zadužen i za projektiranje i za izvođenje radova.
„To je sve što trebate znati o vizionarstvu dotičnog”
Upravo je taj model, kao i Šutin raniji odnos prema projektu, bio povod Ivoševićevoj reakciji.
„Pokrenuta je nabava za izgradnju park & ride garaže na Turskoj kuli po modelu design & build! Isti taj projekt Tomislav Šuta nazvao je bio Puljkovom predizbornom budalaštinom, a sada Vlada RH sufinancira navedeno i to je sve što trebate znati vizionarstvu dotičnog”, napisao je Ivošević.
Spomenuo i vatrogasni dom u Žrnovnici
Ivošević je pritom otvorio i pitanje izgradnje novog vatrogasnog doma u Žrnovnici, tvrdeći da je Šuta zaustavio taj projekt upravo zbog modela koji se sada koristi za garažu na Turskoj kuli.
„Zanimljivo je da je projekt novog vatrogasnog doma u Žrnovnici mogao već biti u fazi gradnje, ali nije jer ga je Tomislav Šuta zaustavio jer je problematizirao design & build model koji na Turskoj kuli bez problema koristi.”
Ivošević tako upozorava na, prema njegovu mišljenju, nedosljednost aktualnog gradonačelnika u odnosu prema dvama gradskim projektima.
Prethodno savjetovanje za garažu na Turskoj kuli traje do 2. studenoga, nakon čega slijedi daljnja procedura javne nabave.
Kreće nabava za izvođača radova na izgradnji Park&Ride garaže na Turskoj kuli