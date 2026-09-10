Ivošević prozvao Šutu zbog festivala: "Ne mogu se načuditi, kraj Bedema Cornaro izabrao je Đardin"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević oglasio se na Facebooku povodom manifestacije Split Spring, ustvrdivši da je njezino održavanje odgođeno za 1. listopada te da je, na želju gradonačelnika Tomislava Šute, s Bedema Cornaro premještena u Đardin.

Ivošević pritom ne dovodi u pitanje samu manifestaciju, koju smatra poželjnom izvan glavne turističke sezone, već izbor nove lokacije.

„Sama manifestacija je simpatična i poželjna pogotovo van srca sezone, ali ne mogu se načuditi gradonačelniku koji je kraj bedema Cornaro izabrao Đardin“, poručio je.

Podsjetio je da je u uređenje Đardina uložen značajan novac te upozorio na mogući utjecaj manifestacije na park, ali i stanovnike okolnih zgrada.

„Nakon što se značajan novac uložio u njegovo sređivanje, sada u njega stavljamo manifestaciju koju će posjetiti tisuće ljudi, a s obzirom na blizinu stambenih objekata i stanari će puno više biti izloženi buci. Ne treba ni zaboraviti stanare koji su prosvjedovali upravo radi takvih događanja u Đardinu“, napisao je Ivošević.

Split Spring je, prema ranije objavljenim najavama, trebao biti održan od 10. do 20. rujna na Bedemu Cornaro. Manifestacija se prethodnih godina održavala i u Đardinu, a upravo su događanja u Strossmayerovu perivoju ranije izazivala nezadovoljstvo dijela stanara zbog buke i intenzivnog korištenja javnog prostora.

Ivošević je cijelu temu povezao i s predstojećim izborima za gradske kotare i mjesne odbore, koji se održavaju 27. rujna.

„Stoga dragi susjedi zapamtite da 27.09. na kotarskim izborima birate hoće li se ovakva događanja odvijati u jedinom perivoju u staroj gradskoj jezgri ili će svoju budućnost imati na bedemu Cornaro dalje od stambenih objekata“, zaključio je Ivošević.