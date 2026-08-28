Ivošević prozvao Šutu nakon odluke DKOM-a: Grad Split mora platiti 47.000 eura

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila odluku o odabiru izvođača za nadogradnju Osnovne škole Ravne njive.

Ivošević je uz svoju objavu priložio rješenje DKOM-a od 20. kolovoza, iz kojeg proizlazi da je poništena odluka o odabiru koju je Grad Split donio 1. lipnja ove godine.

Postupak se odnosi na javnu nabavu za nadogradnju OŠ Ravne njive i izvođenje radova.

DKOM je odlučivao o žalbama splitskih tvrtki Deltron i Reliance te donio odluku kojom je poništen odabir izvođača. Gradu Splitu ujedno je naloženo da objema tvrtkama nadoknadi troškove žalbenog postupka.

Deltronu Grad mora isplatiti 23.500 eura, a isti iznos mora platiti i Relianceu. Riječ je, dakle, o ukupno 47.000 eura.

Zahtjev odabrane zajednice ponuditelja Lavčević i Lavčević-Inženjering za naknadu troškova žalbenog postupka DKOM je odbio.

Ivošević: Projekt će kasniti

Na odluku Komisije reagirao je Ivošević, koji odgovornost pripisuje aktualnoj gradskoj vlasti.

„Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je Odluku o odabiru izvođača za nadogradnju OŠ Ravne njive i to zbog čak dvije žalbe koje su usvojene”, napisao je.

Istaknuo je i financijsku posljedicu postupka.

„Grad Split će navedenim tvrtkama morati platiti ukupno 47.000 eura radi propusta pri izboru izvođača, a cijeli projekt kasnit će u odnosu na planirane rokove”, tvrdi Ivošević.

Potom je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu, povlačeći paralelu s razdobljem u kojem je bio na čelu Vodovoda i kanalizacije.

„Šuta kao gradonačelnik ima isti problem kao i direktor ViK-a, gotovo redovito mu padaju odluke o javnoj nabavi zbog čega projekti stagniraju”, poručio je Ivošević.