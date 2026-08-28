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Ivošević prozvao Šutu nakon odluke DKOM-a: Grad Split mora platiti 47.000 eura

Ivošević je uz svoju objavu priložio rješenje DKOM-a od 20. kolovoza, iz kojeg proizlazi da je poništena odluka o odabiru koju je Grad Split donio 1. lipnja ove godine
Bojan Ivošević

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) poništila odluku o odabiru izvođača za nadogradnju Osnovne škole Ravne njive.

Ivošević je uz svoju objavu priložio rješenje DKOM-a od 20. kolovoza, iz kojeg proizlazi da je poništena odluka o odabiru koju je Grad Split donio 1. lipnja ove godine.

Postupak se odnosi na javnu nabavu za nadogradnju OŠ Ravne njive i izvođenje radova.

DKOM je odlučivao o žalbama splitskih tvrtki Deltron i Reliance te donio odluku kojom je poništen odabir izvođača. Gradu Splitu ujedno je naloženo da objema tvrtkama nadoknadi troškove žalbenog postupka.

Deltronu Grad mora isplatiti 23.500 eura, a isti iznos mora platiti i Relianceu. Riječ je, dakle, o ukupno 47.000 eura.

Zahtjev odabrane zajednice ponuditelja Lavčević i Lavčević-Inženjering za naknadu troškova žalbenog postupka DKOM je odbio.

Ivošević: Projekt će kasniti

Na odluku Komisije reagirao je Ivošević, koji odgovornost pripisuje aktualnoj gradskoj vlasti.

„Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila je Odluku o odabiru izvođača za nadogradnju OŠ Ravne njive i to zbog čak dvije žalbe koje su usvojene”, napisao je.

Istaknuo je i financijsku posljedicu postupka.

„Grad Split će navedenim tvrtkama morati platiti ukupno 47.000 eura radi propusta pri izboru izvođača, a cijeli projekt kasnit će u odnosu na planirane rokove”, tvrdi Ivošević.

Potom je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu, povlačeći paralelu s razdobljem u kojem je bio na čelu Vodovoda i kanalizacije.

„Šuta kao gradonačelnik ima isti problem kao i direktor ViK-a, gotovo redovito mu padaju odluke o javnoj nabavi zbog čega projekti stagniraju”, poručio je Ivošević.

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