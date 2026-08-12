Ivošević prozvao Šutu i HDZ zbog zapošljavanja u Banovini: "Mladi ne trebaju trošiti vrijeme na fiktivne natječaje"

Bivši splitski dogradonačelnik, a danas gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita Bojan Ivošević, povodom Međunarodnog dana mladih oštro je prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu, Savjet mladih Grada Splita i HDZ, iznoseći niz tvrdnji o zapošljavanjima u splitskoj gradskoj upravi.

Ivošević je u objavi ustvrdio kako gradska vlast i Savjet mladih nisu na odgovarajući način obilježili Međunarodni dan mladih, a cijelu je temu povezao s mogućnostima zapošljavanja mladih u javnoj službi. "Možda su Tomislav Šuta i Savjet mladih Grada Splita, napunjen njegovim stranačkim kadrovima, zaboravili na Međunarodni dan mladih i mladima pripremili ništa, ali evo da ih dodatno oraspoložimo", poručio je Ivošević.

Dodao je kako bi se upravo na Međunarodni dan mladih trebalo govoriti o potencijalu mladih i mogućnostima koje im se pružaju, no potom je otvorio pitanje zapošljavanja u gradskoj upravi. "Samo kako ih lagati u oči da im za posao u gradskoj upravi ne treba stranačka iskaznica?", napisao je.

Prozvao HDZ zbog zapošljavanja

Ivošević tvrdi kako mladi, dok Splitom i Splitsko-dalmatinskom županijom upravlja HDZ, teško mogu ostvariti svoj potencijal kroz javnu službu te im je poručio da, kako navodi, "ne troše vrijeme na fiktivne natječaje". Kao argument za svoje tvrdnje naveo je, prema njegovim riječima, "cijelu seriju novih zapošljavanja u Banovini", odnosno zgradi splitske gradske uprave. Ivošević tvrdi da zaposlene osobe koje spominje imaju stranačke veze s HDZ-om ili su članovi obitelji istaknutih članova te stranke.

U svojoj objavi poimence je naveo Anđelu Čorić, za koju navodi da je kći Anđelka Karavića, Ivanu Kalinić, koju opisuje kao izaslanicu na Saboru Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski", te Anu Pocrnjić, za koju navodi da je predsjednica temeljnog ogranka HDZ-a Žrnovnica.

Najavio je i da će o drugim slučajevima govoriti naknadno. "I još mnogim drugima, koje ćemo ostaviti za neke buduće prilike i rasprave gdje ćemo se pozabaviti i time tko je odradio prljavi posao za Šutu, odnosno tko je sjedio u povjerenstvima i provodio političke naloge za uhljebljivanje", objavio je Ivošević.

Tvrdi i da u Banovini ponestaje prostora

Na kraju objave Ivošević je iznio i tvrdnju da je broj novih zaposlenika u gradskoj upravi doveo do problema s prostorom. "Uhljebljivanje u Banovinu je došlo do te razine da ih nemaju gdje više smjestiti pa će uskoro cijeli jedan odjel seliti iz Banovine u drugu zgradu", zaključio je.