Ivošević prozvao Keruma zbog suđenja: "Promijenilo se pet sutkinja, tri puta tražio izuzeće. Od suda bježe oni koji su krivi"

Suđenje bivšem splitskom gradonačelniku Željku Kerumu, kojeg se tereti za prijetnju Bojanu Ivoševiću, ni nakon više od dvije godine nije se pomaknulo dalje od početne faze. Kako je na društvenim mrežama objavio bivši splitski dogradonačelnik i aktualni gradski vijećnik Bojan Ivošević, na predmetu je dosad radilo čak pet sutkinja, a Kerum je za tri od njih zatražio izuzeće. Riječ je o postupku zbog prijetnje da će Kerum Ivoševiću "iščupati gučak", a prema Ivoševićevim navodima, ni najnovije ročište nije moglo biti dovršeno.

"Na predmetu je radilo pet sutkinja, za tri je tražio izuzeće"

"Suđenje Željku Kerumu za prijetnju da će mi iščupati gučak nikako da se makne dalje od početne točke – prvog ročišta. Na predmetu je dosad radilo pet sutkinja kojima je predmet bio raspodijeljen sukladno odluci suda. Zanimljivo, za čak tri sutkinje okrivljenik je tražio izuzeće", objavio je Ivošević. Dodao je kako ni posljednje ročište nije moglo biti dovršeno jer je ponovno zatraženo izuzeće sutkinje. "Ni današnje ročište nije moglo biti dovršeno jer je po treći put zatraženo izuzeće sutkinje. Ono što sljedeće možemo očekivati jest da će biti zatraženo izuzeće svih sudaca i čitavog suda", poručio je Ivošević.

Suđenje trebalo početi još u svibnju 2024. godine

Prema njegovim riječima, postupak je trebao započeti još 20. svibnja 2024. godine, no tada do održavanja ročišta nije došlo jer Kerumov odvjetnik Vinko Gulišija nije uspio stupiti u kontakt sa svojim klijentom. Novo ročište zakazano je za 26. lipnja iste godine, ali je, kako tvrdi Ivošević, neposredno prije njegova početka zatraženo drugo izuzeće sutkinje. "Igrokaz se nastavio i danas trećim zahtjevom za izuzećem", napisao je Ivošević.

Potom je iznio i oštru ocjenu Kerumova postupanja, sugerirajući da je cilj odugovlačenja nastupanje zastare.

"Jasno vam je da od suda bježe, u nadi od zastare, isključivo oni koji su krivi", poručio je. Riječ je o Ivoševićevoj tvrdnji, a zahtjevi za izuzeće sudaca sami po sebi ne predstavljaju dokaz krivnje okrivljenika.

Ivošević najavio vlastiti dolazak na sud: "Neću biti bolestan ni nedostupan odvjetniku"

Na kraju objave Ivošević se osvrnuo i na vlastiti sudski postupak vezan uz Slobodnu Dalmaciju, za koji je najavio da će prvo ročište biti održano 21. listopada 2026. godine.

Pritom je svoje buduće postupanje pred sudom izravno usporedio s onim koje pripisuje Kerumu. "Vidimo se 21. listopada 2026. na mom prvom ročištu za Slobodnu Dalmaciju. Neću tražiti izuzeće, neću biti bolestan, neću biti nedostupan vlastitom odvjetniku. Pristupit ću sudu u namjeri da dokažem svoju nevinost", zaključio je Bojan Ivošević.