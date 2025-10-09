Ivošević prozvao gradonačelnika Šutu zbog sastanka HDZ-a i HGS-a: "Trgovalo se javnim resursima za ruke u Vijeću"

Na petoj sjednici Gradskog vijeća Grada Splita, tijekom vijećničkih pitanja, nezavisni vijećnik Bojan Ivošević postavio je niz oštrih pitanja gradonačelniku Tomislavu Šuti, prozivajući ga zbog, kako tvrdi, odustajanja od transparentnih procedura prilikom imenovanja članova nadzornih odbora i upravnih vijeća gradskih tvrtki i ustanova.

Ivošević je podsjetio kako je gradonačelnik Šuta ukinuo praksu pronalaženja članova nadzornih odbora i upravnih vijeća putem javnog poziva, uz jasno propisane uvjete poput minimalno visoke stručne spreme. Iako je gradonačelnik najavio "poštene natječaje" za izbor direktora i ravnatelja, Ivošević tvrdi da se iza kulisa već vodi drugačija politika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Gradonačelnik Šuta ukinuo je praksu pronalaženja članova nadzornih odbora i upravnih vijeća putem javnog poziva uz traženje minimalno visoke stručne spreme, ali je najavio 'poštene' natječaje za direktore tvrtki i ustanova", izjavio je Ivošević.

Sastanak HDZ-a i HGS-a u Gradskoj upravi

U svom pitanju, Ivošević je otkrio kako je 18. rujna 2025. godine, u kasnim popodnevnim satima, u zgradi Gradske uprave održan sastanak predstavnika HDZ-a i HGS-a, za koji tvrdi da je imao političku pozadinu i da se na njemu "trgovalo javnim resursima radi osiguravanja većine u Gradskom vijeću".

"Zanima me kako se u taj narativ uklapa sastanak održan 18.09.2025. godine u kasnim popodnevnim satima u zgradi gradske uprave između predstavnika HDZ-a i HGS-a gdje se trgovalo javnim resursima za osiguravanje ruku u gradskom vijeću i što na to kaže gđa. Natalija Petković, podsjeća li je to na slučaj Sabo?", pitao je Ivošević.

Imena već dogovorena?

Vijećnik je također upozorio kako su, prema njegovim saznanjima, već dogovorena imena budućih direktora i ravnatelja gradskih tvrtki i ustanova, što bi, ako je točno, moglo dovesti u pitanje najavljenu transparentnost natječajnih postupaka.

"Hoćemo li se stvarno praviti da nisu već raspravljena imena za direktore i ravnatelje poput gosp. Bartulovića iz HDZ-a za mjesto direktora Čistoće ili gđe. Ivanišević Dvornik, bivše voditeljice marketinga u tvrtki Kerum d.o.o., za mjesto ravnateljice JUŠO?", upozorio je Ivošević.

Šuta i Stanišić reagirali

Ubrzo je svoj odgovor dao gradonačelnik Tomislav Šuta koji je optužio bivšu gradsku vlast da su se u njihovom mandatu unaprijed znali rezultati natječaja u nadzornim odborima i upravnim vijećima gradskih tvrtki i ustanova. Opovrgao je da su 18. rujna bili sastanci u Gradskoj upravi.

"Pogotovo se nisu dogodile ove vaše tvrdnje. Ne da mi se s vama diskutirati o onome čime se bavite", između ostalog je odgovorio na što je Igor Stanišić (HGS) dodao da članovi njegove stranke toga dana nisu bili na sastanku.