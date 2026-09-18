Ivošević proveo noć u Banovini, već 34 sata nije jeo ni pio: "Nemam apetita dok ne dobijem svoja prava"

Bojan Ivošević ni nakon noći provedene u Banovini ne namjerava napustiti zgradu splitske gradske uprave. Gradski vijećnik od jučer ujutro boravi u Banovini tražeći dokumentaciju za koju tvrdi da mu je Grad Split, unatoč proteku rokova, odbija dostaviti.

Jutros je održao konferenciju za medije na vratima Banovine, a novinarima je otkrio da je ušao u 34. sat bez hrane i pića.

„Prošao sam svaki zakonski rok, pa čak i da sam kao građanin nešto tražio po Zakonu o pravu na pristup informacijama. Došao sam jučer u gradsku upravu i zapravo ne planiram iz nje otići dok ne dobijem odgovore koje sam tražio“, kazao je Ivošević.

Traži dva računa HNK-a

Osim dokumentacije koju je ranije tražio, Ivošević sada inzistira na dostavi još dva računa Hrvatskog narodnog kazališta Split za koja tvrdi da se već nalaze u Banovini.

„Tražim samo ta dva papira. To su papiri za koje provjereno znam preko svojih izvora u Hrvatskom narodnom kazalištu Split da su dostavljeni Gradu Splitu“, rekao je.

Jedan se, prema njegovim riječima, odnosi na snimanje za koje tvrdi da je bilo šest puta skuplje od dosadašnjih snimanja premijera u kazalištu, dok se drugi odnosi na račun Mediteran produkcije u iznosu od 12.750 eura.

Ivošević tvrdi da za dostavu tih dokumenata Gradu nije potrebno dodatno vrijeme.

„Za ova dva računa provjereno znam da se upravo sada nalaze u gradskoj upravi. To je doslovno jedan i pol klik na mailu da gradski vijećnik dobije na uvid račun koji traži već neko vrijeme“, rekao je.

Iznio niz optužbi na račun gradske uprave

Ivošević je tijekom pressice iznio i niz ozbiljnih optužbi na račun načina na koji gradska uprava ugovara pojedine poslove.

Tvrdi da iz dostupne dokumentacije nije moguće rekonstruirati trag pojedinih poslova te optužuje aktualnu gradsku vlast za cjepkanje nabava između više pravnih subjekata.

„Račune jedne tvrtke pravda druga tvrtka, a najskandaloznije od svega, pročelnica Đonlić potvrdila je da poslove Grada Splita dogovara kriptiranim pozivima preko online aplikacija“, kazao je Ivošević.

Potom je iznio tvrdnju da se time poslovi dogovaraju tako da ih USKOK ne može prisluškivati te ironično poručio gradonačelniku Tomislavu Šuti da, ako koristi WhatsApp, „možda još bolje da nabavi onu Sky aplikaciju“.

„Jer se ponašaju kao nekakva mafijaška organizacija“, ustvrdio je Ivošević.

Posebno je problematizirao ulogu Antonija Nikolića. Tvrdi da je Nikolić bio prisutan na koordinacijskim sastancima te da su ga pojedine tvrtke kontaktirale radi dostavljanja ponuda, iako, prema Ivoševićevim riječima, nema ugovor s Gradom.

„Mislim da je nedopustivo da mi ne znamo tko nam vodi Grad, da niti gradonačelnik niti gradske službe nisu ti koji određuju tko će poslovati s Gradom i pod kojim uvjetima, već Antonio Nikolić“, rekao je.

"Prvo se posao odradi, a onda se sklapa narudžbenica"

Govorio je i o ekranima korištenima na događaju na Dračevcu. Prema njegovoj tvrdnji, oprema je stigla i bila tehnički testirana dan ili dva prije nego što je potpisana narudžbenica.

„Možete slobodno provjeriti s Razvojnom agencijom Split koja upravlja Tehnološkim parkom kada je oprema za taj događaj ušla u Tehnološki park, kada je spojena i kada je testirana“, rekao je.

„Drugim riječima, prvo se posao odradi, onda se sklapaju narudžbenice, ugovori i plaća ono što je ugovoreno. Mislim da to nije ispravno po zakonu, a nije ispravno ni u političkom smislu“, dodao je.

Pressica preko vrata Banovine

Neobična je bila i sama jutrošnja konferencija za medije. Ivošević je stajao s unutarnje strane vrata Banovine, dok su novinari ostali vani.

Prema njegovim riječima, jutros im nije dopušten ulazak u zgradu.

"Ja sam unutra i ne planiram izaći dok ne dobijem papire. Jedini način da mi pričamo je ovako preko vrata, da ja stojim unutra, a vi ste vani“, rekao je.

Ivošević tvrdi da je odnos aktualne gradske vlasti prema vijećničkim zahtjevima za informacijama širi problem te je spomenuo i vijećnike Marija Lojića i Srđana Marinića, koji se, kako kaže, također susreću s nedostavljanjem traženih podataka.

„Ja ne znam kako on misli da mi možemo biti gradski vijećnici ako ne možemo znati što se događa u Gradu“, kazao je.

Kako je proveo noć u Banovini?

Ivošević je novinarima opisao i kako je izgledala noć provedena u zgradi gradske uprave. Kaže da Banovina zapravo gotovo i ne spava.

„Banovina radi do dva, a prvi radnici ujutro dođu već prije šest“, rekao je.

Prema njegovim riječima, posljednji komunalni redar otišao je oko dva sata ujutro, dok su prvi djelatnici jutarnje smjene počeli pristizati prije šest. Tako je razdoblje između dva i šest ujutro bilo jedino vrijeme kada je u zgradi, osim njega, praktički bio samo zaštitar.

Vrijeme je kratio radeći i gledajući serije.

„Imao sam laptop, nešto sam radio što mi je trebalo. Mobitel je tu, pretplate na određene internetske servise za gledanje serija. Uglavnom, nije bilo toliko strašno. Malo neispavan, malo gladan, malo žedan“, opisao je.

Ušao u 34. sat bez hrane i pića

Glad i žeđ, međutim, više nisu samo usputan detalj njegova boravka u Banovini.

"Sad sam već ušao u 34. sat bez hrane i pića“, rekao je Ivošević.

Na izravno pitanje znači li to da do daljnjega štrajka glađu, nije svoj prosvjed tako definirao.

"Ja do daljnjega čekam papire. To mi je trenutno moj fokus u životu. Dok mi je to fokus, nemam vremena ni otići pojesti ni popiti“, odgovorio je.

Novinari su mu potom dobacili da bi ga možda mogao "Zvati Glovo“, odnosno da mu hrana može biti dostavljena i u Banovinu.

„Pa nemam apetita dok nemam ova prava garantirana“, odgovorio je Ivošević.

Nakon noći provedene u zgradi gradske uprave ostao je, dakle, pri stavu s kojim je jučer u nju ušao – Banovinu ne namjerava napustiti dok mu ne budu dostavljeni dokumenti koje traži.