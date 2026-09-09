Ivošević poziva USKOK i DORH: "Jedan video plaćen je 12.000 eura. Tko je Antonio Nikolić u Gradu Splitu?"

Bivši splitski dogradonačelnik i gradski vijećnik Bojan Ivošević na konferenciji za medije iznio je niz optužbi na račun Antonija Nikolića, kojeg povezuje s gradonačelnikom Tomislavom Šutom i poslovima koje Grad Split, gradske tvrtke i ustanove plaćaju privatnim tvrtkama. Ivošević tvrdi da Nikolić nema formalni angažman u Gradu, ali da sudjeluje u organizaciji gradskih događanja i poslovima koji se financiraju javnim novcem. Zbog sumnji u moguće preplaćivanje usluga i prikrivanje stvarnih poslovnih odnosa pozvao je DORH i USKOK da ispitaju poslovanje povezanih tvrtki.

"Tko je Antonio Nikolić u Gradu Splitu?" upitao je Ivošević, tvrdeći da se Nikolić pojavljuje uz gradonačelnika na konferencijama za medije, iako, prema njegovim saznanjima, nije gradski službenik, zaposlenik niti ima ugovor o djelu s Gradom.

"Njegove tvrtke, prijatelji i partneri imaju ugovore s gradovima i općinama"

Ivošević tvrdi da Nikolić i osobe povezane s njim posluju s više jedinica lokalne samouprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prema njegovim riječima, riječ je o poslovima promidžbe i drugim uslugama koje se, kako sumnja, preplaćuju kako bi se financirao Nikolićev politički angažman uz HDZ.

"U ovom trenutku, saznanja koja imam, u gotovo osam gradova i općina u Splitsko-dalmatinskoj županiji Antonio Nikolić, njegove tvrtke, njegovi prijatelji, poznanici i poslovni partneri imaju ugovore za promidžbu, za raznorazne stvari, koje su najčešće preplaćene”, rekao je Ivošević.

Pritom je spomenuo Nikolićevu ugašenu tvrtku Fortitude Development, novoosnovanu tvrtku Eventpro te tvrtke njegova poslovnog partnera Varge. Ivošević tvrdi da se preko tih i drugih povezanih tvrtki ugovaraju poslovi za gradske događaje, među kojima su proslava Svetog Duje, svečana sjednica Gradskog vijeća i druga događanja.

Račun HNK-a i proslava godišnjice Šutina mandata

Kao jedan od povoda za konferenciju Ivošević je naveo račun Hrvatskog narodnog kazališta Split koji je, prema njegovim riječima, objavio vijećnik Jakov Prkić. Tvrdi da je isti dokument od gradskih službi tražio od petka, ali ga nije uspio dobiti.

"Od petka od Grada Splita ne mogu dobiti dokument, ali on kola društvenim mrežama. Znači, račun koji oni ne znaju da postoji, ipak postoji”, rekao je.

Ivošević tvrdi i da već deset dana pokušava dobiti dokumentaciju o troškovima proslave prve godišnjice mandata Tomislava Šute u Tehnološkom parku, uključujući podatke o nabavi digitalnih ekrana i njihovoj cijeni.

„Pokušao sam ući u potpunosti u trag svih troškova koji su išli preko leđa građana, a na račun Nikolića i njegove ekipe, i ne mogu”, poručio je.

Pozvao DORH i USKOK da pregledaju poslovne knjige

Ivošević je kazao da je od gradskih službi zatražio podatke o poslovanju gradskih tvrtki i ustanova s tvrtkama koje povezuje s Nikolićem i njegovim poslovnim partnerima. Smatra da bi nadležna tijela trebala pregledati njihove ulazne i izlazne račune kako bi se utvrdilo jesu li postojale provizije ili prijenos novca između povezanih društava.

„Ovo je moj javni apel USKOK-u i Državnom odvjetništvu da ja kao gradski vijećnik ne mogu doći do dokumentacije koja bi rekla je li nešto preplaćeno ili nije, legalno ili nije”, rekao je.

Pozvao je nadležna tijela da ispitaju i komunikaciju Antonija Nikolića, posebno nakon konferencije, tvrdeći da ima saznanja o mogućim pritiscima na pojedine medijske djelatnike. Te tvrdnje nisu neovisno potvrđene.

"Jedan video plaćen je 12.000 eura"

Govoreći o iznosima, Ivošević je naveo da je jedan video, prema dokumentaciji na koju se poziva, plaćen 12.000 eura. Usporedio je to s ukupnim troškovima većih gradskih događanja, navodeći da je za proslavu Svetog Duje potrošeno oko milijun eura, dok je Šuta, prema njegovim riječima, najavio dva milijuna eura za Advent.

„Koliki je prostor tu za postotak Nikolića i ekipe koja radi s Tomislavom Šutom?” upitao je Ivošević.

Tvrdi i da Nikolić sudjeluje u kontaktiranju tvrtki koje dostavljaju ponude za gradske poslove, iako nema formalnu funkciju u gradskoj upravi.

„Antonio Nikolić nam zove firmu i kaže: ‘Pošalji ponudu.’ Tko je Antonio Nikolić u Gradu Splitu?” rekao je Ivošević, dovodeći u pitanje način na koji se takve ponude zaprimaju i odobravaju.

"Ne želim neozbiljno podizati kaznene prijave"

Na novinarsko pitanje zašto sam ne podnese kaznenu prijavu, Ivošević je odgovorio da želi prikupiti dokumentaciju prije eventualnog podnošenja prijave te da DORH i USKOK mogu postupati i na temelju javno iznesenih saznanja.

„Ne volim neozbiljno podizati kaznene prijave”, rekao je, dodajući da će se odazvati ako ga nadležna tijela pozovu na obavijesni razgovor.

„Meni tu nije do performansa, do cirkusa, meni je tu do zaštite javnog interesa”, poručio je.

Ivošević je zaključio da želi utvrditi tko plaća političke i promidžbene aktivnosti povezane sa Šutom te koriste li se za njih sredstva građana Splita.