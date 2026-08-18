Ivošević poručio Škoriću: "Ne sprdaj se s obiteljima nestalih i stradalih"

Bivši splitski dogradonačelnik žestoko se obrušio na Petra Škorića nakon njegove javne prozivke Milorada Pupovca vezane uz posmrtne ostatke dr. Ivana Šretera. U objavi na društvenim mrežama Škorića je optužio za političku nedosljednost i korištenje osjetljivih tema iz Domovinskog rata za političke obračune.

Već na početku objave nije štedio riječi na račun Škorića.

"U politici ima svakakvih likova, ali rijetki pripadaju apsolutnom moralnom dnu. Petar Škorić je jedan od takvih", napisao je.

Škorića je potom nazvao "domoljubom od zanata" i profesionalnim stranačkim činovnikom, tvrdeći da se rijetko oglašava o pitanjima od javnog interesa, ali da je među najglasnijima kada su u pitanju teme koje zadiru u ratne rane.

Povod za njegovu reakciju bila je Škorićeva prozivka Milorada Pupovca oko pitanja gdje se nalaze posmrtni ostaci dr. Ivana Šretera.

Bivši dogradonačelnik posebno problematizira činjenicu da je Škorić, kako navodi, godinama bio dio parlamentarne većine koja je surađivala s Pupovcem.

"Pita svog bivšeg kolegu i koalicijskog partnera Milorada Pupovca gdje su posmrtni ostaci dr. Ivana Šretera nakon što je četiri godine direktno s njim sjedio i surađivao u koaliciji kao saborski zastupnik", napisao je.

U nastavku se osvrnuo i na vlastiti odnos prema Pupovcu, poručivši kako svoj kritički stav prema njemu nikada nije skrivao. Škorića je, s druge strane, optužio da svoje stavove prilagođava političkim okolnostima i odnosima unutar vladajuće većine.

Naglasio je i kako bi svaka osoba koja raspolaže bilo kakvom informacijom o posmrtnim ostacima žrtava Domovinskog rata takva saznanja trebala bez odgode predati nadležnim institucijama.

Istodobno je Škoriću uputio tešku optužbu da mu pitanje nestalih i stradalih, prema njegovu mišljenju, postaje važno tek kada mu to politički odgovara.

Objavu je zaključio izravnom porukom bivšem saborskom zastupniku.

"Škoriću, sačuvaj pitanje za iduće koaliranje i ne sprdaj se s obiteljima nestalih i stradalih", poručio je.