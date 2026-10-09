Ivošević poručio Grmoji: "Ja Pripuzovo ime izgovaram bez saborskog imuniteta"

Bojan Ivošević oštro je kritizirao međusobne sukobe oporbenih stranaka na nacionalnoj razini, a u objavi na Facebooku osvrnuo se i na Nikolu Grmoju iz Mosta. Pritom je iznio ozbiljne optužbe na račun suradnika splitskog gradonačelnika Tomislava Šute, tvrdeći da se u Splitu odvija „nova Fimi media“.

Ivošević smatra da oporbene stranke previše energije troše na međusobne obračune, umjesto na političko suprotstavljanje HDZ-u.

„Već se neko vrijeme oporbene stranke na nacionalnoj razini bave jedna drugom, čak i kad ne dijele niti jednog potencijalnog birača. Zbilja ne mogu shvatiti da u državi gdje je najveći problem HDZ, i koruptivni sustav koji su stvorili, ljudi koji su oporba navedenima međusobno ratuju na svakoj temi, pa i onima koje nemaju ideološki predznak“, poručio je.

Odgovorio Grmoji zbog Pripuza

Povod njegovoj reakciji bile su izjave Mostova Nikole Grmoje o problemu otpada u Lici. Prema Ivoševićevim riječima, Grmoja je prozvao druge oporbene političare tvrdeći da se boje javno spomenuti ime poduzetnika Petra Pripuza.

„Evo danas, na temu otpada u Lici, gosp. Nikola Grmoja proziva ostatak oporbe da se boje reći Pripuzovo ime. Zbilja? Do tu smo došli?“, napisao je Ivošević.

Potom je iznio tvrdnje koje se odnose na političke i poslovne odnose u Splitu.

„Gosp. Grmoja evo ja sam to ime izgovorio nekoliko puta proteklih mjesec dana. Preko tvrtke suradnika obitelji Pripuz u Splitu se odvija nova Fimi medija koju koordinira savjetnik gradonačelnika Tomislava Šute. I ja to kažem bez saborskog imuniteta“, naveo je.

Riječ je o ozbiljnim optužbama koje Ivošević u objavi nije potkrijepio dokumentacijom. Njegove tvrdnje same po sebi ne dokazuju postojanje nezakonitosti niti odgovornost osoba koje spominje.

„Previše je kriminala u ovoj državi“

Ivošević je potom istaknuo da splitski Most nije javno reagirao na njegove ranije tvrdnje, ali da im to ne zamjera.

„Je li se Most u Splitu oglasio na tu temu? Ne. Smatram li to njihovim krimenom? Ne. Jednostavno previše je kriminala u ovoj državi da bi svatko iz oporbe, u svakom trenutku, znao za svaki krak afera koje se vežu uz HDZ, Pripuza ili koga sve već ne“, napisao je.

Time je poručio da, prema njegovu mišljenju, izostanak reakcije pojedine oporbene stranke na određenu aferu ne mora značiti da ta stranka izbjegava govoriti o problemu.

Poruka oporbi uoči 2028. godine

U završnom dijelu objave Ivošević je pozvao oporbene stranke da se usredotoče na HDZ, naglasivši kako problem, prema njegovu mišljenju, nije samo u premijeru Andreju Plenkoviću.

„Ova zemlja ima problem i taj problem zove se HDZ. Ne Andrej Plenković, nego HDZ. Nadam se da ste toga svjesni i da, ako 2028. budete u prilici kreirati vlast u zemlji, to nećete zaboraviti“, poručio je.

Objavu je zaključio upozorenjem da sama promjena političkog vodstva, bez promjene načina funkcioniranja sustava, ne bi donijela stvarne promjene.

„Promijeniti samo lutku na koncu, dok ih iste strukture vuku, nema apsolutno nikakvog smisla“, zaključio je Ivošević.