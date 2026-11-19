Nakon što je u javnosti odjeknula polemika oko visokog honorara Dine Merlina za nastup na splitskom Adventu, bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ponovno se oglasio na društvenim mrežama. Ovoga puta u središtu njegove kritike našla se popularna grupa Dalmatino, čiji je ovogodišnji angažman usporedio s cijenama njihovih ranijih nastupa.

Prema podacima koje iznosi Ivošević, Dalmatino je prošle godine na splitskom Adventu, koji su organizirali privatnici, nastupio za 15.000 eura, dok bi ovogodišnji nastup trebao stajati čak 29.000 eura. Riječ je o povećanju od približno 93 posto.

Ivošević pritom podsjeća da je grupa Dalmatino sudjelovala i u predizbornoj kampanji aktualnog splitskog gradonačelnika Tomislava Šute te postavlja pitanje opravdanosti tolikog povećanja honorara.

"Je li inflacija ove godine bila 50 posto ili je netko nekome u kampanji dao rič?"

"Nije Dino Merlin jedini izvođač čiji je honorar doživio neuobičajan skok na Adventu našeg pijanog miljardera Tomislava Šute", započeo je Ivošević svoju objavu.

Potom je usporedio cijene nastupa grupe Dalmatino u nekoliko dalmatinskih gradova.

"Dalmatino koji je bio angažiran u kampanji Tomislava Šute sada kada je angažiran od strane istoga za Advent u Splitu košta 50% više nego što je koštao Šutine kolege u Kaštelima i Sinju prošle godine. Je li inflacija ove godine bila 50% ili je netko nekome u kampanji dao rič procjenite sami", napisao je Ivošević.

Posebno se osvrnuo na prošlogodišnji nastup grupe na splitskom Adventu.

"Inače Dalmatino je prošle godine nastupio i na splitskom Adventu u organizaciji privatnika za 15.000€ što znači da je Šuta uspio samo godinu dana kasnije ispregovarati 93% veću cijenu. Još jedan briljantan potez našeg financijskog stručnjaka", poručio je.

Šuta: "To su lažne informacije"

Ivošević tvrdi i da je gradonačelnik Šuta, suočen s podacima o ranijim honorarima, odbacio njihovu točnost.

"Kada je s ovim podacima suočen Tomislav Šuta novinarki je mrtav hladan odgovorio 'To su lažne informacije.' premda se radi o javno dostupnim podacima ranije objavljenim u medijima", naveo je bivši dogradonačelnik.

Svoju objavu zaključio je još jednom oštrom kritikom načina na koji se troši novac za ovogodišnji Advent.

"Analizirajući izvođača po izvođača razmjeri Šutinog spaljivanja novaca na Adventu poprimaju sve veće razmjere", zaključio je Ivošević.