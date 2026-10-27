Ivošević ponovno prozvao Šutu zbog poslova s Turističkom zajednicom: „Tko je dostavio tri ponude?”

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević ponovno se oglasio na društvenim mrežama, iznoseći nove optužbe na račun splitskog gradonačelnika Tomislava Šute i poslova povezanih s tvrtkom Vision facade d.o.o.

U svojoj objavi najavio je tematsku sjednicu koja bi se trebala održati u ponedjeljak, 2. studenoga, a na kojoj će se raspravljati o slučaju koji Ivošević naziva „Šutina Fimi media afera”.

„U ponedjeljak (2.11.) održat će se tematska sjednica o Šutinoj FIMI mediji – aferi koja još traje, ma koliko se gradonačelnik trudio poslati je u zaborav ignoriranjem iste”, napisao je Ivošević.

Prozvao tvrtku angažiranu za proslavu Svetog Duje

U nastavku objave Ivošević se osvrnuo na angažman tvrtke Vision facade d.o.o., koju povezuje s Antonijem Nikolićem, osobom koju naziva Šutinim „volonterom”.

Prema njegovim tvrdnjama, Turistička zajednica Grada Splita za potrebe proslave Svetog Duje tražila je tvrtku koja će obaviti poslove grafičkog dizajna te fotografskog i videosnimanja događaja.

„Pogađate, posao je dobila tvrtka Vision facade d.o.o. iza koje zapravo stoji Antonio Nikolić”, naveo je Ivošević.

Bivši dogradonačelnik pritom tvrdi da je Nikolić sudjelovao u vlastitom angažiranju te da su, prema njegovim optužbama, korištene fiktivne ponude kako bi se opravdala visoka cijena usluge.

„Jesu li tri ponude pribavili sami ili ih je dostavio Grad Split?”

Ivošević je javno pozvao Turističku zajednicu Grada Splita da odgovori na pitanja o postupku odabira izvođača.

„Javno pozivam Turističku zajednicu Grada Splita da kažu jesu li oni pribavili tri ponude, na temelju kojih su donijeli odluku o odabiru, ili im je tri ponude dostavio Grad Split”, poručio je.

Ako su ponude stigle iz Grada Splita, Ivošević traži da se javno objavi tko ih je dostavio Turističkoj zajednici.

„Ukoliko je ponude dostavio Grad Split, tko je osoba koja je te iste dostavila TZ Split? Tu su moguća dva odgovora, ili Tomislav Šuta osobno ili Tomislav Šuta posredno preko pročelnice Kabineta gradonačelnika Ružice Đonlić”, napisao je Ivošević.