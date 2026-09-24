Ivošević otvorio dvije fronte: "Stotine objekata nisu plaćale vodu, a Šuta građanima duguje odgovor"

Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije na kojoj je ponovno otvorio pitanje poslova koje povezuje s Antonijem Nikolićem i gradonačelnikom Tomislavom Šutom, ali i komentirao slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu u Vodovodu i kanalizaciji Split.

Ivošević je pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta da ispita oba slučaja.

– Pozivam USKOK da za obje ove afere otvori oči, krene istraživati i da oni koji su ih počinili pravovremeno odgovaraju, a ne da pričamo o nekim zastarama za deset godina – poručio je Ivošević.

„Gradonačelnik treba objasniti kako ga do jučer nije bilo, a sada ga ima svugdje“

Govoreći o Antoniju Nikoliću, Ivošević je ustvrdio da su tvrtke koje povezuje s njim poslovale s više gradskih tvrtki i ustanova te na manifestacijama koje je organizirao ili financirao Grad.

Ivošević tvrdi da je riječ o čovjeku koji je, prema njegovim riječima, volonterski sudjelovao u Šutinoj kampanji, dok su nakon izbora tvrtke koje povezuje s njim dobivale poslove plaćene javnim novcem.

– Mislim da gradonačelnik treba izaći pred građane i vrlo jasno objasniti kako to netko do jučer nije radio s Gradom, a sada vidimo da nema gdje ga nije bilo – rekao je Ivošević.

Šuta je ranije odbacio Ivoševićeve optužbe, nazivajući ih neistinitima, te ustvrdio da Nikolić nema ugovorni odnos s Gradom Splitom. Najavio je i objavu računa Grada, gradskih tvrtki i ustanova od 2021. godine kako bi se mogli usporediti troškovi.

Nikolić je također ranije odbacio optužbe, dok je u javnosti potvrđeno da je HNK Split platio 8.200 eura bez PDV-a za snimanje „Kraljice lopte“.

Ivošević je danas posebno problematizirao tvrtku Vision, tvrdeći da je Nikolić s njom povezan te da sudjeluje u koordiniranju poslova iako nema formalnu funkciju u Gradu.

– Imamo čovjeka koji nema nikakvu funkciju u Gradu Splitu, nema nikakvu funkciju ni u našim tvrtkama i ustanovama, a koordinira tko će raditi, kada će raditi i za koliko novca – ustvrdio je.

Ivošević povukao paralelu s Fimi medijom

Ivošević je ponovno povukao paralelu sa slučajem Fimi media, tvrdeći da postoji razlog da nadležna tijela ispitaju jesu li poslovi plaćani javnim novcem bili povezani s političkim PR-om.

– Ne može netko voditi besplatnu kampanju, a onda mu dati sve gradske poslove i preplatiti ih – rekao je Ivošević.

Potom je poručio:

– Svog PR-ovca kojeg nisi platio u kampanji preplaćuješ kroz javne tvrtke, ustanove i institucije. To je Fimi media. Molim nadležne službe da reagiraju.

Riječ je o Ivoševićevim tvrdnjama; nije utvrđeno da je u ovom slučaju počinjeno kazneno djelo.

Otvorio i aferu u Vodovodu i kanalizaciji

Drugi dio konferencije Ivošević je posvetio slučaju ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu.

Jutarnji list objavio je da je internim nadzorom ViK-a otkriveno kako su se na najmanje tri lokacije u Kaštelima i Trogiru izvodili ilegalni radovi spajanja na vodovod. Direktor ViK-a Ivica Perić tom je mediju potvrdio da je jedan djelatnik premješten na drugo radno mjesto, dok su četvorica radnika dobila opomene pred otkaz.

Ivošević tvrdi da je slučaj znatno širi.

– Prema mojim saznanjima, ovo je tek početak afere i na još mnogim mjestima pronađeni su ilegalni pravci vodovodne mreže gdje se ilegalno spajalo bez vodomjera. Pričamo o stotinama objekata koji su, pitaj Boga koliko vremena, crpili vodu i nisu je plaćali – ustvrdio je.

Ivošević je posebno problematizirao tvrdnju direktora ViK-a da društvu nije nastala šteta.

– Ako si platio prekovremene za rad koji nije tvoj, ako su vozili tvoje vozilo, koristili gorivo, tvoju opremu, a vjerojatno i materijal, kako možeš tvrditi da nije nastala šteta Vodovodu? – upitao je.

Prema navodima koje je iznio na konferenciji, službena oprema i vozila ViK-a navodno su korišteni za privatne radove, a pojedini radnici navodno su evidentirali prekovremene sate. Dio navoda o korištenju službenih vozila i ilegalnim priključcima prethodno je objavljen u medijima, dok puni opseg slučaja koji Ivošević danas navodi nije neovisno potvrđen.

Na službenim stranicama ViK-a ilegalnim priključkom definira se, među ostalim, priključenje objekta na vodovod bez vodomjera, a tvrtka građanima omogućuje i njihovu anonimnu prijavu.

Hoće li podnijeti kaznenu prijavu?

Na novinarsko pitanje hoće li, osim javnog poziva institucijama, osobno poduzeti konkretne korake i eventualno podnijeti kaznenu prijavu, Ivošević nije želio otkriti detalje.

– Ja kad poduzimam konkretne korake, o tome ne pričam medijima. Ostavite to meni. Ako ću nešto poduzeti, poduzet ću – rekao je.

Dodao je kako smatra da nadležna tijela već na temelju medijskih napisa mogu postupati po službenoj dužnosti.

– Samo neka rade svoj posao – zaključio je Ivošević.