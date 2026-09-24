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Ivošević otvorio dvije fronte: "Stotine objekata nisu plaćale vodu, a Šuta građanima duguje odgovor"

Dodao je kako smatra da nadležna tijela već na temelju medijskih napisa mogu postupati po službenoj dužnosti
Bojan Ivosevic

Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević održao je konferenciju za medije na kojoj je ponovno otvorio pitanje poslova koje povezuje s Antonijem Nikolićem i gradonačelnikom Tomislavom Šutom, ali i komentirao slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu u Vodovodu i kanalizaciji Split.

Ivošević je pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta da ispita oba slučaja.

– Pozivam USKOK da za obje ove afere otvori oči, krene istraživati i da oni koji su ih počinili pravovremeno odgovaraju, a ne da pričamo o nekim zastarama za deset godina – poručio je Ivošević.

„Gradonačelnik treba objasniti kako ga do jučer nije bilo, a sada ga ima svugdje“

Govoreći o Antoniju Nikoliću, Ivošević je ustvrdio da su tvrtke koje povezuje s njim poslovale s više gradskih tvrtki i ustanova te na manifestacijama koje je organizirao ili financirao Grad.

Ivošević tvrdi da je riječ o čovjeku koji je, prema njegovim riječima, volonterski sudjelovao u Šutinoj kampanji, dok su nakon izbora tvrtke koje povezuje s njim dobivale poslove plaćene javnim novcem.

– Mislim da gradonačelnik treba izaći pred građane i vrlo jasno objasniti kako to netko do jučer nije radio s Gradom, a sada vidimo da nema gdje ga nije bilo – rekao je Ivošević.

Šuta je ranije odbacio Ivoševićeve optužbe, nazivajući ih neistinitima, te ustvrdio da Nikolić nema ugovorni odnos s Gradom Splitom. Najavio je i objavu računa Grada, gradskih tvrtki i ustanova od 2021. godine kako bi se mogli usporediti troškovi.

Nikolić je također ranije odbacio optužbe, dok je u javnosti potvrđeno da je HNK Split platio 8.200 eura bez PDV-a za snimanje „Kraljice lopte“.

Ivošević je danas posebno problematizirao tvrtku Vision, tvrdeći da je Nikolić s njom povezan te da sudjeluje u koordiniranju poslova iako nema formalnu funkciju u Gradu.

– Imamo čovjeka koji nema nikakvu funkciju u Gradu Splitu, nema nikakvu funkciju ni u našim tvrtkama i ustanovama, a koordinira tko će raditi, kada će raditi i za koliko novca – ustvrdio je.

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Ivošević povukao paralelu s Fimi medijom

Ivošević je ponovno povukao paralelu sa slučajem Fimi media, tvrdeći da postoji razlog da nadležna tijela ispitaju jesu li poslovi plaćani javnim novcem bili povezani s političkim PR-om.

– Ne može netko voditi besplatnu kampanju, a onda mu dati sve gradske poslove i preplatiti ih – rekao je Ivošević.

Potom je poručio:

– Svog PR-ovca kojeg nisi platio u kampanji preplaćuješ kroz javne tvrtke, ustanove i institucije. To je Fimi media. Molim nadležne službe da reagiraju.

Riječ je o Ivoševićevim tvrdnjama; nije utvrđeno da je u ovom slučaju počinjeno kazneno djelo.

Otvorio i aferu u Vodovodu i kanalizaciji

Drugi dio konferencije Ivošević je posvetio slučaju ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu.

Jutarnji list objavio je da je internim nadzorom ViK-a otkriveno kako su se na najmanje tri lokacije u Kaštelima i Trogiru izvodili ilegalni radovi spajanja na vodovod. Direktor ViK-a Ivica Perić tom je mediju potvrdio da je jedan djelatnik premješten na drugo radno mjesto, dok su četvorica radnika dobila opomene pred otkaz.

Ivošević tvrdi da je slučaj znatno širi.

– Prema mojim saznanjima, ovo je tek početak afere i na još mnogim mjestima pronađeni su ilegalni pravci vodovodne mreže gdje se ilegalno spajalo bez vodomjera. Pričamo o stotinama objekata koji su, pitaj Boga koliko vremena, crpili vodu i nisu je plaćali – ustvrdio je.

Ivošević je posebno problematizirao tvrdnju direktora ViK-a da društvu nije nastala šteta.

– Ako si platio prekovremene za rad koji nije tvoj, ako su vozili tvoje vozilo, koristili gorivo, tvoju opremu, a vjerojatno i materijal, kako možeš tvrditi da nije nastala šteta Vodovodu? – upitao je.

Prema navodima koje je iznio na konferenciji, službena oprema i vozila ViK-a navodno su korišteni za privatne radove, a pojedini radnici navodno su evidentirali prekovremene sate. Dio navoda o korištenju službenih vozila i ilegalnim priključcima prethodno je objavljen u medijima, dok puni opseg slučaja koji Ivošević danas navodi nije neovisno potvrđen.

Na službenim stranicama ViK-a ilegalnim priključkom definira se, među ostalim, priključenje objekta na vodovod bez vodomjera, a tvrtka građanima omogućuje i njihovu anonimnu prijavu.

Hoće li podnijeti kaznenu prijavu?

Na novinarsko pitanje hoće li, osim javnog poziva institucijama, osobno poduzeti konkretne korake i eventualno podnijeti kaznenu prijavu, Ivošević nije želio otkriti detalje.

– Ja kad poduzimam konkretne korake, o tome ne pričam medijima. Ostavite to meni. Ako ću nešto poduzeti, poduzet ću – rekao je.

Dodao je kako smatra da nadležna tijela već na temelju medijskih napisa mogu postupati po službenoj dužnosti.

– Samo neka rade svoj posao – zaključio je Ivošević.

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