Ivošević osporio HDZ-ovo slavlje nakon kotarskih izbora!

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević komentirao je rezultate nedjeljnih izbora za vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora u Splitu, osvrnuvši se pritom na HDZ-ove objave o izbornoj pobjedi.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta nakon izbora objavio je da je HDZ osvojio 136 od ukupno 238 vijećničkih mjesta te 22 od 34 gradska kotara i mjesna odbora, dok je koalicija Centra, SDP-a, Možemo! i Direkta pobijedila u četiri. Hrvatska radiotelevizija

Ivošević, međutim, smatra da kotarski izbori zbog male vidljivosti nisu pokazatelj širih političkih trendova u Splitu.

"Kotarski izbori su jako specifični zbog njihove male vidljivosti i realno ne kažu ništa o političkim trendovima u našem gradu", napisao je Ivošević na Facebooku.

Dodao je kako su takvi izbori, prema njegovu mišljenju, prilika da se ljudi koji se ranije nisu bavili politikom upoznaju s načinom funkcioniranja stranaka na izborni dan.

Ivošević iznio svoju računicu

Posebno se osvrnuo na HDZ-ovo predstavljanje izbornih rezultata.

"Svejedno smiješno je vidit samodopadno hvalisanje HDZ-a kao da su apsolutni pobjednici izbora", poručio je.

Ivošević je pritom izdvojio 27 kotara i mjesnih odbora u kojima je bilo više kandidacijskih lista, navodeći da je prema njegovoj računici HDZ ostvario 12 pobjeda i 12 poraza, dok u tri vijeća ne može formirati vlast bez suradnje s drugim opcijama. Riječ je o njegovoj interpretaciji rezultata, koja se razlikuje od HDZ-ova zbrajanja ukupnih pobjeda.

Prema podacima koje je nakon izbora prenijela Hina, HDZ i DP bili su prvoplasirani u 20 od 34 kotara i mjesna odbora, nezavisne liste u deset, a koalicija SDP-Centar-Možemo!-Direkt u četiri. 24sata.hr

Posebno izdvojio Kman i Marka Pavića

Ivošević je kao jednu od najzanimljivijih situacija izdvojio Kman, gdje je nezavisna lista Marka Pavića dobila najviše glasova.

Pavićeva lista osvojila je 273 glasa i tri mandata, HDZ-DP 223 glasa i također tri mandata, dok je lista DOMiNO-a, HSP-a i Hrvatskih suverenista predvođena Arisom Zlodrom osvojila 105 glasova i jedan mandat. Dalmacija Danas

Ivošević je Pavića pohvalio kao predsjednika gradskog kotara te ustvrdio da je u prethodnom razdoblju imao priliku uključiti se u politiku na višoj razini, ali je, prema njegovim riječima, birao ostati posvećen Kmanu.

"I ovaj put je imao najviše glasova, ali ovisi o drugima", napisao je.

Na kraju je čestitao svim pobjednicima i poželio im uspješan četverogodišnji mandat.

"Kako god, lijepo je vidjeti da Split ima zdravo političko tkivo koje proizvodi pojedince spremne izaći na megdan HDZ-u i boriti se za svoj kvart", zaključio je Ivošević.