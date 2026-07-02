Ivošević optužio Vladu da dvije godine krši zakon: "Paradna gospodo, uhvatite se stvarnog posla"

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević na Facebooku je optužio Vladu Republike Hrvatske da već dvije godine krši Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jer nije donijela uredbu koja je, kako tvrdi, trebala biti donesena još prošle godine.

U objavi se osvrnuo na aktualne političke rasprave o poštivanju zakona, prozvavši premijera Andreja Plenkovića i HDZ zbog, kako navodi, "histeriziranja" oko pitanja je li predsjednik Republike prekršio zakon.

"Njihov istup je izrugivanje s cjelokupnom javnošću kad znamo da ih je Grad Split dvije godine upozoravao da upravo Vlada RH krši Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama", napisao je Ivošević.

Podsjeća da je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio na snagu 29. srpnja 2023. godine te tvrdi da je Vlada njime sama sebi propisala obvezu donošenja Uredbe o građenju na pomorskom dobru do 29. srpnja 2024.

"Pogodite je li donesena? Nije", poručio je.

Prema njegovim tvrdnjama, nedonošenje uredbe već dvije godine onemogućuje jedinice lokalne samouprave u nužnom održavanju pomorskog dobra.

"Isključiti od primjene na pomorskom dobru Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, pa dvije godine ne donijeti Uredbu o građenju na pomorskom dobru, znači svjesno blokirati jedinice lokalne samouprave u nužnom održavanju pomorskog dobra i narušiti kvalitetu života uz more. U tom trenutku njihov nerad i nemar postaje političko iživljavanje nad cijelim Jadranom", napisao je.

Objavu je zaključio pozivom Vladi da se usmjeri na rješavanje konkretnih problema građana.

"Paradna gospodo, a da se malo uhvatite stvarnog posla?", poručio je Ivošević.