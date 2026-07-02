Close Menu

Ivošević optužio Vladu da dvije godine krši zakon: "Paradna gospodo, uhvatite se stvarnog posla"

Objavu je zaključio pozivom Vladi da se usmjeri na rješavanje konkretnih problema građana
Bojan Ivošević

Bivši zamjenik splitskog gradonačelnika Bojan Ivošević na Facebooku je optužio Vladu Republike Hrvatske da već dvije godine krši Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama jer nije donijela uredbu koja je, kako tvrdi, trebala biti donesena još prošle godine.

U objavi se osvrnuo na aktualne političke rasprave o poštivanju zakona, prozvavši premijera Andreja Plenkovića i HDZ zbog, kako navodi, "histeriziranja" oko pitanja je li predsjednik Republike prekršio zakon.

"Njihov istup je izrugivanje s cjelokupnom javnošću kad znamo da ih je Grad Split dvije godine upozoravao da upravo Vlada RH krši Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama", napisao je Ivošević.

Podsjeća da je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama stupio na snagu 29. srpnja 2023. godine te tvrdi da je Vlada njime sama sebi propisala obvezu donošenja Uredbe o građenju na pomorskom dobru do 29. srpnja 2024.

"Pogodite je li donesena? Nije", poručio je.

Prema njegovim tvrdnjama, nedonošenje uredbe već dvije godine onemogućuje jedinice lokalne samouprave u nužnom održavanju pomorskog dobra.

"Isključiti od primjene na pomorskom dobru Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, pa dvije godine ne donijeti Uredbu o građenju na pomorskom dobru, znači svjesno blokirati jedinice lokalne samouprave u nužnom održavanju pomorskog dobra i narušiti kvalitetu života uz more. U tom trenutku njihov nerad i nemar postaje političko iživljavanje nad cijelim Jadranom", napisao je.

Objavu je zaključio pozivom Vladi da se usmjeri na rješavanje konkretnih problema građana.

"Paradna gospodo, a da se malo uhvatite stvarnog posla?", poručio je Ivošević.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
1
Sad
0
Mad
0