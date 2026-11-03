Ivošević optužio Šutu za namještanje javnog poziva: "Znao sam tko će se jedini javiti"

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević iznio je ozbiljne optužbe na račun gradonačelnika Tomislava Šute i njegovih suradnika zbog javnog poziva za postavljanje panoramskog kotača u sklopu splitskog Adventa. Tvrdi da je postupak bio unaprijed dogovoren s tvrtkom iz Ozlja te da je još prije otvaranja ponuda znao tko će se jedini javiti.

Ivošević je na društvenim mrežama objavio da je prije četiri dana sastavio objavu u kojoj je naveo odakle će biti jedini ponuditelj, ali ju je postavio tako da bude vidljiva isključivo njemu. Nakon otvaranja ponuda, tvrdi, objavu je učinio javno dostupnom.

„Pogodite odakle je tvrtka? Iz Ozlja”

Prema njegovim navodima, na javni poziv pristigla je samo jedna ponuda, i to upravo od tvrtke iz Ozlja.

„Jučer na Gradskom vijeću rekao sam da su Šuta i suradnici sve dogovarali s tvrtkom iz Ozlja, a prije četiri dana sam objavio tko će se jedini javiti na javni poziv za panoramski kotač, ali tako da objavu vidim isključivo ja”, napisao je Ivošević.

Dodao je da je nakon otvaranja ponude ranije pripremljenu objavu učinio vidljivom javnosti.

„Danas je otvorena jedina ponuda i pogodite odakle je tvrtka? Iz Ozlja. Kako vas sram nije? I na Božiću krast!”, poručio je.

Ivošević tvrdi da su gradonačelnik i njegovi suradnici unaprijed pregovarali s konkretnom tvrtkom, a cijeli koncept Adventa prilagođavali njezinu sudjelovanju.

U svojoj objavi spominje i subvenciju od 175.000 eura uvećanu za PDV, za koju tvrdi da je bila dio dogovora povezanog s panoramskim kotačem.

„Kao što vidite imao sam točnu informaciju s kim su Šuta i njegovi suradnici dogovarali panoramski kotač i subvenciju od 175.000€ + PDV i prema kome su krojili cijeli advent!”, napisao je.

Prema Ivoševićevim tvrdnjama, pristigla ponuda ima i dokumentacijske te tehničke nedostatke.

Navodi da dio dokumentacije nije preveden te da ponuđeno rješenje ne odgovara ograničenju električnog priključka propisanom javnim pozivom.

Konkretno, tvrdi da je ponuditelj predvidio priključak od 40 kWh, dok je pozivom bilo propisano ograničenje od 20 kWh.

Zbog svega smatra da bi nadležna tijela trebala ispitati okolnosti postupka.

„Vrijeme je da USKOK zaustavi ovu lakrdiju!”, zaključio je Ivošević.

Riječ je o tvrdnjama koje je iznio bivši dogradonačelnik, a koje same po sebi ne dokazuju da je javni poziv bio namješten ili da je počinjena nezakonitost. Za potpunu sliku potrebno je očitovanje Grada Splita i uvid u službenu dokumentaciju javnog poziva.