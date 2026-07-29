Ivošević optužio Šutu da pogoduje mafiji iz Crne Gore, Šuta mu odgovorio: "Ne radi ništa. Odakle mu izvor prihoda? Koja mafija stoji iza njega?"

Nakon više od dva sata rasprave usvojen je dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Splita. Odmah nakon glasovanja Bojan Ivošević, nezavisni vijećnik izabran s liste Centra, zatražio je stanku kako bi dao izjavu za medije. Ivošević je nezadovoljan jer na dnevni red nije uvršten njegov prijedlog izmjene i dopune Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području Splita.

"Svaku sjednicu ponovno ćemo predlagati ovu točku"

Odluku vijećničke većine nazvao je "kukavičlukom gradonačelnika Tomislava Šute". "Usvojen je dnevni red na kojem su odbili 53. prijedlog dopune, odnosno Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području grada Splita. Radi se o kukavičluku Tomislava Šute. Danas ste vidjeli demokratski mrak u kojem se želi zabraniti rasprava o tome", kazao je Ivošević. U nastavku je iznio teške optužbe na račun poslovanja jednog splitskog noćnog kluba. "U jednom noćnom klubu u Splitu su crnogorske narko-pare, slično onome s čime se u Dubrovniku sada suočava gradonačelnik Mato Franković. Na svakoj sjednici ponovno ćemo predlagati ovu točku. Grad Split nije bio septička jama niti je bio zapišan", poručio je.

Kritizirao najavljeno ograničenje prodaje alkohola

Ivošević se usprotivio namjeri gradonačelnika da se ograniči prodaja alkohola u trgovinama, ocijenivši da se time ne rješava stvarni problem. "Tomislav Šuta želi trgovinama zabraniti prodaju alkohola. To je pogodovanje svojim ljudima i crnogorskim tokovima novca. Identitet ovoga grada je mali dućan na Matejušci koji je izvan zone A. Znam brojne Splićane koji dođu i ondje popiju pivo, ali ne uriniraju po gradu i ne uništavaju ga", rekao je.

Na kraju je gradonačelniku uputio poruku da se pri rješavanju problema treba ugledati na Dubrovnik. "Ako Šuta nema hrabrosti obračunati se s crnogorskim klanovima, neka se ugleda na svog kolegu iz Dubrovnika", zaključio je Ivošević.

Šuta: "Sve odluke donosimo maksimalno transparentno"

Na Ivoševićeve prozivke odgovorio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je odbacio navode o pogodovanju. "Govorimo o tržišnom natjecanju. Nisam bio u knjigovodstvenom savjetovanju i tu treba razgraničiti određene stvari. Smatram da to nema nikakve veze s postavkama dotičnog. Posao radimo maksimalno transparentno, takve odluke donosimo i sve odluke donosimo maksimalno transparentno", kazao je Šuta te dodao: "Kome on pogoduje? Tko iza njega stoji? Ne radi ništa. Odakle mu izvor prihoda? Koja mafija stoji iza njega?", uzvratio je Šuta.