Ivošević opleo po Šuti i HDZ-u zbog Splitskog festivala: „Oni snose odgovornost“

Bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević osvrnuo se na ovogodišnji Splitski festival, koji je prvi put održan bez natjecateljskog programa, te za takav rasplet izravno prozvao gradonačelnika Tomislava Šutu i HDZ.

Ivošević smatra da su Hrvatski dom i Vanesa Kleva građanima ponudili kvalitetan kulturni program, ali ističe da je izostao ključni dio Splitskog festivala – natjecanje.

„Odgovornost za to snose gradonačelnik Tomislav Šuta i HDZ“, poručio je.

Šutu smatra odgovornim jer je, kako tvrdi, odobrio gašenje natjecateljskog programa. HDZ, s druge strane, proziva zbog odluke da prije nekoliko godina značajna javna sredstva usmjeri u privatni projekt Melodije Jadrana bez natječaja. Ivošević tvrdi da je cilj takvog poteza bio naštetiti Splitskom festivalu iz političkih razloga.

"Festival je gubio na vrijednosti, ali to nije razlog za gašenje"

Ivošević priznaje da Splitski festival već više od desetljeća gubi nekadašnju vrijednost i značaj, no smatra da odgovor na taj problem nije ukidanje natjecanja, nego potpuna promjena njegova smjera.

Kao jedan od najvećih problema izdvaja činjenicu da festival više nije uspijevao privući glazbene zvijezde koje je nekoć stvarao, dok je ono što je posljednjih godina dovodio, prema njegovoj ocjeni, uglavnom imalo domet CMC-a.

Smatra da Split istodobno ima dovoljno glazbenika i projekata na kojima bi se mogao izgraditi novi koncept festivala.

Kao primjere navodi ST-art festival i projekt Alo!, u sklopu kojeg je upravo ovog vikenda snimljena kompilacija nezavisnih izvođača Gdinjko, Rolo, Bizon, Daske, 65 Bandits, Stepped Out, Foster, Nikola Radman, Davor Gazde, Leut Magnetik, Goran Cetinić Koća, Sveto Dalmatinski i Novo Normalni.

„Odbijam prihvatiti da u gradu (...) nema prostora za jedan novi smjer Splitskog festivala. Smjer bez lakih nota, smjer gdje ćemo imat priliku čuti više od galeba, masline i stine“, poručio je Ivošević.

Predlaže novi smjer Splitskog festivala

Rješenje vidi u povezivanju Hrvatskog doma s postojećim splitskim glazbenim projektima i lokalnom scenom.

Kao dokaz da za drukčiju glazbenu ponudu postoji interes publike navodi Vibrez, za koji kaže da je pokazao kako Split ima publiku željnu kvalitetne glazbe.

„Vrijeme je za sinergiju Hrvatskog doma i gore nabrojanih projekata. Vibrez je pokazao da Split ima publiku željnu kvalitetne glazbe, budimo potpora njenom stvaranju u našoj sredini jer talent neosporno postoji“, zaključio je Ivošević.